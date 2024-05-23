Жители Крыма сообщили о взрывах над полуостровом

Предварительно, над Крымом работает система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на волне».

«Предварительно, ВСУ попытались атаковать Алушту и Южный берег Крыма», — уточнили в сообщении, отметив, что о громких звуках также сообщали жители Симферополя и Ялты.

До этого стало известно, что катера и паромы в Севастополе временно не работают. По данным пресс-службы департамента транспорта региона,

морской пассажирский транспорт в городе-герое приостановил движение на 27 минут — с 22:18 до 22:45. О причинах остановки морского пассажирского транспорта не сообщалось.

Накануне российская ПВО сбила украинский дрон над Белгородской областью. В Минобороны РФ обратили внимание, что противник применил дрон самолетного типа. По данным ведомства, это уже третий дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ), который сбили над регионом за день.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.