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В ЕС не ждут легкого решения G7 по активам России

Итальянский министр Джорджетти: G7 будет сложно договориться по активам РФ

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Владимир Сергеев/РИА Новости

Италия с оптимизмом смотрит на диалог по поводу использования доходов от российских активов в рамках «Большой семерки», заявил министр экономики Италии Джанкарло Джорджетти в преддверии встречи со своими коллегами из стран G7 в Стрезе, передает Bloomberg. Тем не менее, по его словам, согласование этого вопроса вряд ли будет простым.

«Сложный вопрос [удастся ли сторонам достичь соглашения на встрече]. Это не так легко [прийти к договоренностям по активам]. Нам надо найти законодательную базу на европейском уровне», — пояснил Джорджетти.

21 мая Совет ЕС окончательно утвердил решение, согласно которому 90% получаемых депозитариями доходов от иммобилизованных в ЕС российских активов будут идти в бюджет союза для оказания военной помощи Украине. Еще 10% будут удерживаться на случай собственных потенциальных рисков. В ответ в Кремле заявили, что Москва расценивает любой вариант изъятия российских средств как экспроприацию.

Ранее в России пообещали ЕС ощутимый ответ в случае передачи доходов от ее активов Украине.

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