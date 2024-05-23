Миранчук показал фото с Кубком УЕФА из самолета

miranchuk/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Российский футболист итальянской «Аталанты» Алексей Миранчук опубликовал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фотографию после победного матча финала Лиги Европы против немецкого «Байера».

На снимке Миранчук держит в руках Кубок УЕФА, вручаемый за победу в Лиге Европы, находясь в кресле самолета.

«Это все еще не сон?» — подписал фото россиян.

Встреча против «Байера», которая прошла в ирландском Дублине, завершилась победой бергамасков со счетом 3:0. В составе победителей хет-триком отметился Адемола Лукман. Алексей Миранчук провел матч на скамейке запасных. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

«Аталанта» впервые в своей истории выиграла еврокубок. В чемпионате Италии текущего сезона клуб из Бергамо занял пятое место, а в Кубке Италии проиграл туринскому «Ювентусу».

В сезоне-2023/24 «Байер» стал чемпионом Германии. В финале Кубка Германии клуб из Леверкузена сыграет с «Кайзерслаутерном». Встреча пройдет 25 мая.

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