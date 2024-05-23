Кто такой преподобный Сергий Радонежский. Биография святого Чем известен преподобный Сергий Радонежский и когда почитают этого святого

Сергий Радонежский — один из самых почитаемых православных святых и реальная историческая личность. Его считают духовной опорой в сопротивлении монголо-татарскому игу, он благословил московского князя Дмитрия Донского на Куликовскую битву и помог ему подчинить других строптивых русских князей. Православные верят, что Радонежский мог воскрешать людей, а однажды служил литургию вместе с самим ангелом господним. Как Сергий стал одним из самых известных лиц русского монашества и зачем ему молятся современные студенты — в материале «Газеты.Ru».

Когда и где родился Сергий, и почему он Радонежский

Варфоломей Кириллович (так звали Сергия Радонежского до монашеского пострига) родился в благородной боярской семье, в деревне «не очень близко от города Ростова». Сейчас эта деревня — поселок Варницы в Ярославской области.

Точной даты его рождения никто не знает. Историки расходятся во мнениях между 1314, 1319 и 1322 годами. Также одни источники указывают день рождения Варфоломея 3 мая, другие 1 и 29-31 мая.

Между 1328 и 1340 годами (опять же, сведения разнятся) обедневшая семья Варфоломея переехала в маленький городок Радонеж. Сейчас это село в Подмосковье.

Уже тогда Варфоломей желал быть монахом, но родители уговорили его сначала «проводить их в могилы». Когда после смерти родителей он все же совершил постриг и стал Сергием, прозвище «Радонежский» по названию места, где он жил, надежно приклеилось к нему.

Ранние годы

Будущий преподобный был средним из трех сыновей своих родителей — Кирилла и Марии. В семилетнем возрасте Варфоломея отдали учиться грамоте, но это искусство он постигал «как-то медленно и не прилежно» — так писал в житие Сергия его ученик, Епифаний Премудрый.

Юный Варфоломей «со слезами молился Богу» после того, как его бранили учителя и родители.

Однажды отец послал его искать лошадей. Мальчик увидел по дороге старца, читающего молитву под деревом. Варфоломей поделился своими проблемами в учебе и попросил помолиться за него. Старец угостил мальчика просфорой церковным хлебом и пообещал, что тот будет учиться даже лучше других.

«Сие дается тебе в знамение благодати Божией и разумения Священного Писания», — сказал старец.

close 100% «Видение отроку Варфоломею», Михаил Нестеров, 1889–1890 Wikimedia Commons

Обрадованный Варфоломей пригласил незнакомца в дом своих родителей. Старец согласился, но прежде взял мальчика с собой в церковь и уговорил пропеть псалом: внезапно благословленный им Варфоломей стал петь «хорошо и стройно».

Родители мальчика поблагодарили старца и вспомнили о других чудесах. Одно случилось еще до рождения сына: мать, стоя в церкви на последних сроках беременности, якобы трижды услышала, как ребенок кричит в утробе. А с первых дней жизни младенец «постился» — по средам и пятницам не принимал молока матери.

На это старец сказал, что Варфоломея избрал Бог, и предрек ему жизнь добродетельную, почитание людское и даже монашество:

«Сын ваш будет обителью Святой Троицы и многих приведет вслед за собой к пониманию Божьих заповедей».

По свидетельствам современников преподобного, Сергий действительно был очень образован и свободно владел греческим языком. То есть пророчество того старца сбылось.

Сейчас Сергию Радонежскому молятся студенты, которые хотят быть успешными в учебе и хорошо сдать экзамены.

Как Сергий Радонежский основал Троице-Сергиеву лавру

После смерти отца и матери Варфоломей с братом Стефаном отправились в Хотьково-Покровский монастырь, чтобы стать иноками. Стефан решился на монашество, потому что похоронил жену. Свое имущество оба завещали младшему брату Петру, а Стефан вероятно еще и поручил ему своих двоих сыновей.

Варфоломею жизнь в монастыре не нравилась, он стремился к уединению, «пустынножитию». Уговорив брата уйти, он основал свой скит на холме Маковец на берегу реки Кончуры посреди Радонежского леса. Там братья построили маленький деревянный храм во имя Святой Троицы. На его месте сейчас стоит соборная церковь Троице-Сергиевой лавры.

close 100% «Троице-Сергиева лавра», Васнецов Аполлинарий, 1908-1913 Wikimedia Commons

Спустя некоторое время Стефан не выдержал тягот одинокой монашеской жизни вдали от цивилизации и ушел в московский Богоявленский монастырь.

Варфоломей остался один и принял постриг в малую схиму (следующий этап монашества с окончательным принятием обетов и получением нового имени). Обряд провел некий игумен Митрофан — дату этого события историки называют разную, 1337 или 1342 год.

Митрофан якобы случайно набрел на скит Сергия и совершил обряд над отшельником. Также некоторые источники называют именно Митрофана первым настоятелем монастыря, будущей лавры. Сам Сергий решился стать игуменом (настоятелем) в 1344 году (в 22 года или в 30 лет).

К Сергию потянулся поток других иноков. Сначала они построили 12 монашеских келий, вскоре монастырь стал стремительно расти. Стать игуменом Сергия убедили иноки, «угрожая» в противном случае разойтись.

Датой основания Троице-Сергиевского монастыря считают 1337 год, когда Сергий впервые поселился на холме Маковец.

Помимо Троицкого монастыря Сергий основал еще несколько обителей:

Благовещенский монастырь на Киржаче (1358 год) — сейчас это женский монастырь в городе Киржач Владимирской области;



Богоявленский Старо-Голутвин мужской монастырь (1385 год) на окраине Коломны (Московская область);



Высоцкий мужской монастырь (1374 год) в Серпухове (Московская область);



Георгиевский скит Гороховецкого Свято-Троице Никольского монастыря на Клязьме (поселок Егорий, Гороховецкий район Владимирской области).

В эти монастыри и скиты игумен направлял своих учеников, которые становились там настоятелями. Ученики Сергия Радонежского в свою очередь создали около сорока монастырей.

22 марта 1782 года Екатерина II подписала указ об учреждении посада из сел и слобод около Троице-Сергиевой лавры (сейчас — город Сергиев Посад в Московской области).

Какую роль сыграл Сергий Радонежский в Куликовской битве

В 1380 году князь Московский Дмитрий Иванович попросил у Сергия благословения перед битвой, которую историки назовут Куликовской (также Мамаево побоище, Донское побоище).

В качестве помощников великому князю Сергий благословил двух своих иноков — монахов Троице-Сергиевого монастыря Александра Пересвета и Родиона (Андрея) Ослябю, и предсказал русскому войску победу.

Во время побоища игумен в своей обители вместе с учениками молился за воинов.

close 100% «Дмитрий Донской и Сергий Радонежский», Алексей Кившенко, 1880 Wikimedia Commons

Победа в итоге случилась: 8 сентября 1380 года татарские полчища потерпели поражение на Куликовом поле. Эта битва стала началом долгого освобождения Руси от монголо-татарского ига, которое случилось только через 100 лет. За победу князь Дмитрий получил прозвище Донской.

Одним из центральных эпизодов битвы считается поединок Пересвета с монгольским богатырем Челубеем. По легенде, Александр Пересвет снял с себя доспехи и остался в одной монашеской схиме — для того, чтобы копье противника, если попадет в цель, не выбило его из седла, так он получил бы шанс нанести удар самому. Это и произошло в бою. Челубей был убит сразу, а Пересвет, получив смертельную рану, доехал до строя и умер рядом со своими.

Однако такую трактовку событий разделяют не все историки. Эпизод с благословением русского войска Сергием Радонежским некоторые ученые относят к битве на Воже, которая случилась в 1378 году и также закончилась победой для московского князя. Ряд специалистов вообще считают вымышленными и благословение, и сам поединок с «печенегом» Челубеем, и иночество Пересвета.

Сергий Радонежский — миротворец

Сергий Радонежский известен тем, что «мудрыми и кроткими словами воздействовал на самые загрубелые и ожесточенные сердца» и примирял враждующих между собой князей.

Он сумел уговорить подчиниться великому князю Московскому владык Ростова, Нижнего Новгорода и Рязани. Причем по пути (а Сергий обычно шел пешком) он устраивал монашеские пустоши, на месте которых потом появлялись храмы.

Князь Московский Дмитрий Донской, подвергаясь нападениям от князя Рязанского Олега, в 1385 году попросил Сергия возглавить миротворческую миссию — после того, как другие его послы вернулись ни с чем.

Сергий пошел «семидесятилетними ногами по грязям и бездорожью русской осени, верст двести». Придя в Рязань, игумен «тихими и кроткими словесами» беседовал с Олегом «о пользе душевной, о мире и о любви». Князь в итоге укротился и устыдился, и в 1387 году заключил с Донским «вечный мир и любовь в род и род», женив своего сына Федора на дочери Дмитрия Софье.

Чудеса Сергия Радонежского

В жизнеописаниях Сергия встречаются рассказы о таких чудесных событиях, произошедшие при его участии:

обретение источника чистой воды (после молитв);



воскрешение мальчика, которого отец принес к Сергию (тяжелобольной ребенок, согласно житие, умер по дороге к обители);



исцеления бесноватых, больных бессонницей и потерявших аппетит, слепых, хромых и немых;



усмирение злых и коварных сердец, лихоимцев (взяточников).

close 100% Житийная икона преподобного Сергия, конец XIX века Wikimedia Commons

Также считается, что Сергию и его ученику, преподобному Михею, являлась после молитвы сама пресвятая Богородица и обещала покровительствовать Троице-Сергиевой лавре.

Кроме того, ученики преподобного утверждали, что однажды с ним в алтаре служил «сияющий и чудесный» муж — ангел господень.

Смерть и канонизация Сергия Радонежского

Скончался Сергий Радонежский в своей обители в окружении сподвижников 25 сентября (8 октября) 1392 года (в 70 или 78 лет). Согласно житию, он предчувствовал свою смерть примерно за полгода, поэтому заранее начал передачу управления обителью своему ученику Никону.

Сергий хотел быть похоронен как простой человек, на общем монастырском кладбище. Но после его смерти иноки обратились за советом к митрополиту Киприану, который сказал похоронить преподобного в церкви.

В народе Сергия начали считать святым вскоре после его смерти, причем еще при жизни людей, лично знавших его. Но официальная канонизация произошла несколько десятилетий спустя, когда в 1422 году останки игумена в церкви нашли «нетленными». В это же время появились первые изображения преподобного в вышивке, а чуть позднее и классические иконы.

Сергия Радонежского принято поминать:



8 октября, в день смерти;



18 июля, в день обретения мощей;



19 июля наряду с другими святыми, в праздник Собор Радонежских святых.

Каким был Сергий Радонежский

Преподобный Сергий, по словам его жизнеописателей, «был скромен, тих и молчалив», «кроток и ласков» со всеми, никогда не раздражался и полностью повиновался родителям. В житии Сергия сказано, что он был для всех «точно купленный раб»: рубил деревья, таскал брёвна, строил кельи и выполнял другую трудную работу.

close 100% Триптих «Труды Сергия Радонежского», Михаил Нестеров Третьяковская галерея

Однажды он голодал три дня, потому что было нечего есть, и согласился построить сени другому монаху за уже испортившийся хлеб. Так Сергий исполнял обет монашеской бедности и служения ближнему.

Слава о Радонежском распространялась далеко за пределы его обители. Но игумен чурался ее и запрещал рассказывать о чудесах, происходивших с ним или благодаря ему.

Когда с помощью Сергия удалось отыскать в земле источник пресной воды, его стали называть Сергиевским. Но монаху это не понравилось: он считал, что чудо сотворил Господь.

В Троицком монастыре Сергий ввел запрет на частное имущество. Монахи должны были все отдавать монастырю, в коллективное владение, а сами довольствоваться малым. Позволялось иметь при себе необходимый минимум вроде сменной одежды.

Перед смертью Сергий завещал своим ученикам: «Прежде имейте страх Божий, чистоту душевную и телесную, и любовь нелицемерную».

Церковь и историки — о Сергие Радонежском

Русский историк XIX века Василий Ключевский писал, что преподобный Сергий примером собственной жизни поднимал «упавший дух родного народа, пробудил в нем доверие к себе», и показал людям, что в них «еще не все доброе погасло и замерло»:

«Он открыл им глаза на самих себя, помог им заглянуть в свой собственный внутренний мрак и разглядеть там еще тлевшие искры того же огня, которым горел озаривший их светоч. Русские люди XIV века признали это действие чудом».

Патриарх Кирилл, епископ Русской православной церкви, говорил: «Главное чудо преподобного Сергия — он сам».

Деятельность преподобного и влияние его образа на монашество и простых людей многие историки оценивают высоко, даже те, что повергают сомнениям чудеса и прочие факты из биографии святого.

Великий князь Павел Александрович (сын Александра II), известный своей воцерковленностью, например, называл Радонежского ни много ни мало «ангелом-хранителем России». А религиовед Владимир Легойда уверен, что Сергий возродил русскую духовную культуру и русскую культуру вообще в период гнета монголо-татар.

Интересные факты, связанные с Сергием Радонежским

На месте рождения Сергия Радонежского в 1427 году основали Троице-Сергиев Варницкий мужской монастырь (на окраине города Ростова Ярославской области). Он приписан РПЦ к Троице-Сергиевой лавре.

Журнал Orthodox Word в 1997 году публиковал историю о том, как американский турист посетил Троице-Сергиеву лавру и приложился к мощам святого Сергия: «В этих «мертвых костях», казалось, было больше жизни, чем во всей южной Калифорнии». Впоследствии американец стал монахом Адрианом.

До начала XX века Сергия Радонежского почитали только на территории России, но после революции 1917 года русские эмигранты распространили сведения о нем по миру.