Хабенский предложил возродить одну из традиций в театральных вузах

Актер и режиссер Константин Хабенский предложил вернуть традицию, когда выпускники театральных вузов писали письма своим мастерам. Его слова передает ТАСС.

Хабенский подчеркнул, что эту традицию нужно проводить не на принудительной, а на добровольной основе. Он предложил просить выпускные курсы писать письма педагогам, которые сыграли значимую роль во время их нахождения в вузе.

«Ведь с выходом в большую жизнь у выпускников остается все меньше времени на встречи, общение со своими педагогами», — поделился артист.

По мнению Хабенского, такие письма, возможно, смогут стать творческим наследием театра.

«Может быть, потом к этим письмам будут возвращаться через какое-то время. Но профессия же наша учит быть и открытыми, и благодарными. Отвечать любовью на любовь», — рассказал актер.

В марте Константин Хабенский стал исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ. По словам министра культуры Ольги Любимовой, артист также продолжит возглавлять МХТ имени Чехова.

Ранее Богомолов назвал «плюшевым» современное поколение актеров.