Набиуллина рассказала о последствиях резкого снижения ключевой ставки

Резкое снижение ключевой ставки до 3% приведет к резкому росту цен. Об этом заявила глава Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина на совместном заседании комитетов Госдумы по рассмотрению годового отчета регулятора за прошлый год, пишет ТАСС.

«Если опустить все технические подробности, то мы получим классическую, как в учебнике, гиперинфляцию в первом сценарии, или рост цен в десятки процентов, что, согласитесь, тоже вряд ли кому то может понравиться», — сказала она.

Банк России на заседании 20 марта снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 15% годовых. По прогнозам экономистов, ставки по вкладам быстро отреагируют на решение ЦБ и снизятся на 0,3-0,5 процентных пункта в ближайшие две-три недели. В то же время кредиты будут дешеветь медленнее, и заемщикам стоит рассчитывать на более-менее ощутимое снижение ставок лишь во второй половине 2026 года. Что будет с рублем и какое решение по ключевой ставке ЦБ может принять дальше — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Центробанк раскрыл свои убытки за 2025 год.