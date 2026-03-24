Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Ветеринар рассказал, можно ли выгуливать домашнюю кошку

Ветеринар Шеляков: котов следует прививать для выгула на поводке
OlgaOvcharenko/Shutterstock/FOTODOM

Кошатникам следует прививать своих животных, если они собираются гулять с ними на городских улицах, рассказал «Газете.Ru» ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков. И использовать шлейку вместо ошейника.

«Кошки любопытны, но не настолько, чтобы ходить на поводке. Многие гуляют, многие считают это необходимым. Особенно если доктор прописал больше двигаться. Ну как кошку можно дома заставить больше двигаться? На поводочке можно, конечно. Главное — профилактические мероприятия, вакцинации, обработки от глистов, от клещей, от блох. Улица — опасная зона, где много инфекций, биологических, химических загрязнений, остатков углеводородов и так далее. Поэтому на улице — не едим траву, с земли ничего не поднимаем, следим за кошечкой. Более того, есть всякие хулиганы, которые специально разбрасывают отравленные приманки, чтобы навредить животным. Поэтому следим», — посоветовал он.

Врач добавил, что загородные дома более благоприятны по условиям для выгула котов.

«Кошка — уязвимый объект для сородичей: и кошачьих, и собачьих. Кошечку мы очень хорошо фиксируем на шлейке — то есть никакие ошейники здесь не помогут. Кошка выдернется из любого ошейника, поверьте мне, даже не проверяйте. Нужна хорошая, эластичная, плотная шлейка, чтобы мы могли кошечку взять и, значит, на руки поднять и спрятать от какого-то врага — собачки, например. Собака на улице может нестись с целью подружиться, понюхать, ткнуть носом. Но кошка-то испугается, если на нее несется незнакомый лохматый пес. Ну и в целом, надо смотреть по настроению питомцев. Кошки, в основном — домоседы. Для них [подходит] какое-то исследование территории только если на дачах, а не где-то самостоятельно. А вот прогулкой с человеком редко кто бывает доволен», — заключил врач.

Ранее ветеринар объяснил, почему домашние кошки лезут в окно во время проветривания.

 
Теперь вы знаете
Виза цифрового кочевника: какие страны ее дают в 2026 году и есть ли смысл туда ехать россиянам
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!