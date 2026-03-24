Ветеринар рассказал, можно ли выгуливать домашнюю кошку

Кошатникам следует прививать своих животных, если они собираются гулять с ними на городских улицах, рассказал «Газете.Ru» ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков. И использовать шлейку вместо ошейника.

«Кошки любопытны, но не настолько, чтобы ходить на поводке. Многие гуляют, многие считают это необходимым. Особенно если доктор прописал больше двигаться. Ну как кошку можно дома заставить больше двигаться? На поводочке можно, конечно. Главное — профилактические мероприятия, вакцинации, обработки от глистов, от клещей, от блох. Улица — опасная зона, где много инфекций, биологических, химических загрязнений, остатков углеводородов и так далее. Поэтому на улице — не едим траву, с земли ничего не поднимаем, следим за кошечкой. Более того, есть всякие хулиганы, которые специально разбрасывают отравленные приманки, чтобы навредить животным. Поэтому следим», — посоветовал он.

Врач добавил, что загородные дома более благоприятны по условиям для выгула котов.

«Кошка — уязвимый объект для сородичей: и кошачьих, и собачьих. Кошечку мы очень хорошо фиксируем на шлейке — то есть никакие ошейники здесь не помогут. Кошка выдернется из любого ошейника, поверьте мне, даже не проверяйте. Нужна хорошая, эластичная, плотная шлейка, чтобы мы могли кошечку взять и, значит, на руки поднять и спрятать от какого-то врага — собачки, например. Собака на улице может нестись с целью подружиться, понюхать, ткнуть носом. Но кошка-то испугается, если на нее несется незнакомый лохматый пес. Ну и в целом, надо смотреть по настроению питомцев. Кошки, в основном — домоседы. Для них [подходит] какое-то исследование территории только если на дачах, а не где-то самостоятельно. А вот прогулкой с человеком редко кто бывает доволен», — заключил врач.

