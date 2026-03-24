В Иране прокомментировали сообщения о согласии Хаменеи на переговоры с США

RT: в Иране опровергли слухи об одобрении Хаменеи переговоров с США

В Иране не подтвердили информацию о согласии верховного лидера Моджтабы Хаменеи на переговоры с США. Об этом RT сообщил информированный источник в Исламской Республике.

«Информированный источник в Иране опроверг RT слухи, что верховный лидер Моджтаба Хаменеи согласился на переговоры с США», говорится в публикации.

До этого израильское издание Ynet со ссылкой на источники сообщало, что министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи якобы сказал спецпосланнику президента США Стиву Уиткоффу, что Хаменеи согласился на американо-иранские переговоры.

По его словам, верховный лидер Ирана «попросил как можно скорее закрыть этот вопрос», если будут соблюдены условия Тегерана.

Накануне президент США заявил, что отложил удары по электростанциям и энергетической инфраструктуре Исламской Республики на пять дней. По его словам, в эти дни пройдут мирные переговоры с Ираном.

Он отметил, что состоялись достаточно хорошие и продуктивные беседы о полном и окончательном урегулировании конфликта на Ближнем Востоке.

Ранее Лавров предупредил о последствиях агрессии против Ирана.