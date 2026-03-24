Эксперт рассказал, как мошенники обманывают детей в онлайн-играх

Киберэксперт Воронин: мошенники предлагают детям купить аккаунт в онлайн-игре
Мошенники зачастую регистрируются в онлайн-играх, чтобы украсть денежные средства у игроков. При этом чаще всего в качестве жертв злоумышленники выбирают детей, поскольку их значительно проще обмануть. Об этом в разговоре с RT предупредил руководитель проектов компании «Интеллектуальная аналитика» Тимофей Воронин.

По словам специалиста, чаще всего мошенники предлагают игрокам приобрести внутриигровую валюту по якобы более выгодным условиям, чем на официальном сайте или в самом приложении. Они просят детей перевести им средства на указанную карту или по номеру телефона. При этом злоумышленники советуют ребенку отправить деньги с устройства кого-либо родителей. Таким же образом мошенники могут предложить жертве купить игровой аккаунт.

«Следует отметить, что злоумышленники активно применяют социальную инженерию, потому неподготовленный к такому общению ребенок может довольно быстро поддаться на уговоры и перевести деньги, следуя инструкциям мошенников», — предупредил эксперт.

Он подчеркнул, чтобы обезопасить ребенка от таких схем, следует доступным языком объяснить ему о существовании мошеннических схем. Помимо этого, важно объяснить, что нельзя использовать телефоны родителей для перевода денежных средств, совершения самостоятельных покупок и других подобных целей.

Ранее россиян предупредили об опасности СМС-бомбинга.

 
Теперь вы знаете
Виза цифрового кочевника: какие страны ее дают в 2026 году и есть ли смысл туда ехать россиянам
