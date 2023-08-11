Халк из нашего детства: рестлеру и актеру Хогану – 70

Терри Боллеа, тогда еще никакой не Халк, в детстве мечтал стать бейсболистом и даже был на карандаше у скаутов «Нью-Йорк Янкис». Построить карьеру в МЛБ ему помешала травма, получив которую Терри принял неочевидное, учитывая обстоятельства, решение – раз не могу профессионально бросать мяч, буду профессионально бросать людей на ринг. И ушел в рестлинг, став в нем абсолютной легендой.

Халком Хоганом обладателя множества чемпионских поясов сделал случай: однажды он оказался в студии ток-шоу вместе с актером и бодибилдером Лу Ферриньо, звездой сериала о зеленом супергерое. Смотря на двух гостей, ведущий справедливо заметил, что исполнитель роли Халка на фоне двухметрового рестлера Халком как-то особо и не выглядит, публика его в этом поддержала. Намотав идею на ус (простите), Терри позаимствовал прозвище. А после сменил фамилию на Хоган (промоутеры таким образом хотели привлечь в его фан-базу выходцев из Ирландии, рестлера даже просили покрасить волосы в рыжий цвет, но он отказался) – и под новым никнеймом сделал для популяризации рестлинга больше кого-либо.

Свою популярность шоумен монетизировал во многих отраслях – миллионными тиражами продавал списанные с себя игрушки, занимался ресторанным бизнесом (не очень успешно), выпускал мобильные игры и, конечно, снимался в кино. Дебютировав в «Рокки 3», Хоган впоследствии сыграл в «Команде «А», «Мистере Няня», «Спасателях Малибу», «Громе в раю», «Крутом Уокере» и многих других проектах.

11 августа Хогану исполнилось 70 лет. «Газета.Ru» показывает, как менялась внешность шоумена (но не его великие усы).