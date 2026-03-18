Развеян популярный миф о причине проблем с памятью у женщин

WHealth: «туман в голове» при менопаузе не ведет к проблемам с памятю
Проблемы с памятью и так называемый «туман в голове», на которые часто жалуются женщины во время менопаузы, не связаны с долгосрочным ухудшением когнитивных способностей. К такому выводу пришли ученые из Королевского колледжа Лондона. Результаты исследования опубликованы в журнале npj Women's Health (WHealth).

Исследователи проанализировали данные о здоровье 14 234 женщин в возрасте от 45 до 55 лет. Участниц разделили на группы в зависимости от стадии менопаузы — до ее наступления, в переходный период и после — и предложили им пройти серию онлайн-тестов на память, внимание и логическое мышление.

Анализ показал, что различия в результатах между группами оказались минимальными. Хотя многие участницы сообщали о забывчивости, трудностях с концентрацией и ощущении «мозгового тумана», эти жалобы лишь слабо коррелировали с фактическими результатами когнитивных тестов.

Дополнительный анализ показал, что подобные субъективные ощущения чаще связаны с психологическими факторами — например, тревожностью или сниженным настроением. По мнению авторов исследования, это говорит о том, что неприятные когнитивные ощущения во время менопаузы действительно могут возникать, однако они не свидетельствуют о стойком ухудшении работы мозга.

Ученые напомнили, что в число других факторов ухудшения памяти входят хроническое переутомление и стресс, недостаток сна и малоподвижный образ жизни. Дефицит витаминов (особенно витамина B12) и минералов также может нарушать работу нервных клеток, приводя к рассеянности и трудностям с запоминанием.

Ранее был создан препарат, напрямую действующий на механизм болезни Альцгеймера.

 
