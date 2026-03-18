Стало известно о подготовке ВОЗ к возможному «ядерному инциденту»

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) готовится к сценарию с возможным применением ядерного оружия на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщила директор регионального бюро ВОЗ для стран Восточного Средиземноморья Ханан Балхи в интервью изданию Politico.

«Наихудший сценарий — это ядерный инцидент, и именно это беспокоит нас больше всего», — сказала Балхи.

Балхи отметила, что персонал ВОЗ готов к ядерному инциденту «в более широком смысле», включая применение атомной бомбы или нападение на ядерный объект. При этом она добавила, что никакая подготовка не сможет предотвратить последствия ущерба, который будет нанесен миру в случае применения ядерного оружия. По словам представительницы ВОЗ, если это произойдет, то последствия будут ощущаться десятилетиями.

До этого политолог-американист Григорий Ярыгин допустил, что США могут применить ядерное оружие только в том случае, если от Ирана будет исходить «неминуемая очевидная угроза» для страны с потенциальным применением против них оружия массового поражения. По словам эксперта, эта угроза должна быть «по своим масштабам и эффекту сопоставима с 11 сентября». При этом Ярыгин подчеркнул, что на данный момент в рамках конфликта на Ближнем Востоке не сложилось необходимых условий для потенциального применения Штатами ядерного оружия против Ирана.

Ранее Лавров выразил тревогу из-за судьбы режима нераспространения ядерного оружия.