Китай предложил Тайваню «мирное воссоединение»

Китай предложил Тайваню энергетическую стабильность в обмен на «мирное воссоединение». Об этом заявил представитель китайского управления по делам Тайваня Чэнь Биньхуа, передает Reuters.

Тайвань, который получал треть своего СПГ из Катара и не закупал энергоносители в Китае, заявил, что обеспечил себе альтернативные поставки на ближайшие месяцы, в том числе из США, которые являются главным союзником острова.

Чэнь Биньхуа, пресс-секретарь Управления по делам Тайваня при правительстве Китая, заявил журналистам в Пекине, что «мирное воссоединение» обеспечит лучшую защиту энергетической и ресурсной безопасности острова при поддержке «сильной родины».

«Мы готовы обеспечить тайваньских соотечественников стабильной и надежной энергетической и ресурсной безопасностью, чтобы они могли жить лучше», — сказал он, отвечая на вопрос о поставках энергоносителей.

Правительство Тайваня не отреагировало на эти комментарии, отвергая претензии Пекина на суверенитет и заявляя, что только жители острова могут решать свое будущее.

Ранее сообщалось, что США планируют одобрить крупный пакет вооружения для Тайваня.