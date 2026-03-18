Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Политика

Китай предложил Тайваню «мирное воссоединение»

Китай предложил Тайваню «воссоединиться» в обмен на энергетическую стабильность
Daniel Tsang/Global Look Press

Китай предложил Тайваню энергетическую стабильность в обмен на «мирное воссоединение». Об этом заявил представитель китайского управления по делам Тайваня Чэнь Биньхуа, передает Reuters.

Тайвань, который получал треть своего СПГ из Катара и не закупал энергоносители в Китае, заявил, что обеспечил себе альтернативные поставки на ближайшие месяцы, в том числе из США, которые являются главным союзником острова.

Чэнь Биньхуа, пресс-секретарь Управления по делам Тайваня при правительстве Китая, заявил журналистам в Пекине, что «мирное воссоединение» обеспечит лучшую защиту энергетической и ресурсной безопасности острова при поддержке «сильной родины».

«Мы готовы обеспечить тайваньских соотечественников стабильной и надежной энергетической и ресурсной безопасностью, чтобы они могли жить лучше», — сказал он, отвечая на вопрос о поставках энергоносителей.

Правительство Тайваня не отреагировало на эти комментарии, отвергая претензии Пекина на суверенитет и заявляя, что только жители острова могут решать свое будущее.

Ранее сообщалось, что США планируют одобрить крупный пакет вооружения для Тайваня.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!