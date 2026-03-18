В Госдуме пояснили инициативу о направлении к психологу нежелающих иметь детей россиянок

Российские женщины, не желающие иметь детей, не будут обязаны посещать психолога при получении направления. Об этом ТАСС сообщил глава комитета Государственной думы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР).

Ранее министерство здравоохранения РФ опубликовало документ, согласно которому россиянок, заявивших в ходе репродуктивной диспансеризации об отсутствии планов иметь в будущем детей, могут направить к психологу «с целью формирования у нее положительных установок на рождение детей».

Леонов подчеркнул, что решение о том, идти к психологу или нет, остается только за самой женщиной. По словам парламентария, в данном случае важно, что государство предоставляет такую возможность.

Депутат обратил внимание на то, что обычно консультация у психолога стоит дорого, а в данном случае она будет бесплатная, и это проявление заботы со стороны государства.

В качестве аналогии парламентарий привел то, что вряд ли люди станут возмущаться, если при выявлении у них ожирения государство даст направление на консультацию к эндокринологу.

