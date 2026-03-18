В Москве пенсионер семь лет домогался девочку

В Москве пенсионера арестовали за многолетнее сексуальное насилие над девочкой

Москвича отправили под стражу за домогательства в отношении несовершеннолетней. Об этом сообщает управление СК РФ по столице.

По версии следствия, преступления в отношении ребенка фигурант совершал с 2009 по 2016 год. Иные насильственные действия сексуального характера он совершал над одним ребенком.

По данным MK, на тот момент мужчине было 62 года, пострадавшая является крестницей его дочери. Ребенок часто оставался у мужчины. Несовершеннолетней на момент начала приставаний было девять лет.

Спустя годы она обратилась к психологу, затем о ситуации узнала семья.

«Потерпевшая рассказала о произошедшем родственникам и обратилась в правоохранительные органы», – сообщается в публикации СК.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело, на данный момент он находится под арестом. Следователи полагают, что он может быть причастным к другим подобным преступлениям. Эту версию сейчас проверяют.

