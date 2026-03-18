Израиль сообщил о ликвидации главы отдела снабжения и логистики ХАМАС

Израиль ликвидировал командира отдела снабжения и логистики палестинской группировки ХАМАС Яхью Абу Лабду. Об этом сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале.

«Вчера (во вторник) Армия обороны Израиля нанесла удар и ликвидировала террориста Яхью Абу Лабду, командира отдела снабжения и логистики ХАМАС», — говорится в сообщении.

ЦАХАЛ отмечает, что Лабда отвечал за закупку и транспортировку военной техники и оружия для военного крыла ХАМАС, он поставил десятки тонн сырья для производства ракет, а также современные электронные компоненты для расширения производственных возможностей группировки. Впоследствии это оборудование было использовано во время атаки на Израиль 7 октября 2023 года.

Войска южного командования израильской армии продолжат действовать, чтобы препятствовать наращиванию военной мощи ХАМАС и устранять любую угрозу для Израиля и его жителей, добавили там.

17 марта министр обороны Израиля Исраэль Кац сообщил о ликвидации секретаря Совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани — одной из ключевых фигур системы власти в Исламской Республике. В Тегеране подтвердили эту информацию и пообещали отомстить.

Ранее Израиль ликвидировал в Ливане командиров ракетчиков спецподразделения «Хезболлы».