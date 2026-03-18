Польша решила выдать Украине российского археолога

Окружной суд Варшавы удовлетворил запрос Украины об экстрадиции российского археолога Александра Бутягина. Об этом сообщил адвокат Адам Доманьский в Telegram-канале.

Защитник обратил внимание, что суд проигнорировал отсутствие доказательств вины Бутягина у украинской стороны. Он указал на то, что в материалах дела, в том числе в заключении эксперта, на которое опирается обвинение, нет доказательств разрушения археологических памятников, а сумма причиненного ущерба ничем не подтверждена.

Родственники археолога опасаются, что экстрадиция на Украину представляет прямую угрозу для жизни ученого. Защита Бутягина намерена обжаловать решение в суде высшей инстанции. Как объяснил адвокат, решение суда первой инстанции не означает немедленной отправки ученого на Украину.

Известный российский ученый, возглавляющий отдел античной археологии Государственного Эрмитажа, в декабре 2025 года ездил в Европу читать лекции и по пути из Нидерландов на Балканы был задержан полицией Польши по запросу Украины. В Киеве против него возбудили уголовное дело из-за руководства раскопками в Керчи, которые украинские власти назвали незаконными. В случае экстрадиции ученому грозит до 10 лет тюрьмы.

В пресс-службе Государственного Эрмитажа, комментируя обвинения против Бутягина, заявили, что он соблюдал юридические и этические международные нормы во время раскопок. Крымские музеи собрали и передали в Варшаву документы в защиту археолога. В суде за него поручились европейские коллеги.

3 марта Окружной суд Варшавы продлил арест Александру Бутягину до 1 июня.

Ранее в МИД России предупредили Польшу о последствиях в связи с арестом ученого Бутягина.