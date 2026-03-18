Польша решила выдать Украине российского археолога

Суд Варшавы одобрил экстрадицию российского ученого Бутягина на Украину
Окружной суд Варшавы удовлетворил запрос Украины об экстрадиции российского археолога Александра Бутягина. Об этом сообщил адвокат Адам Доманьский в Telegram-канале.

Защитник обратил внимание, что суд проигнорировал отсутствие доказательств вины Бутягина у украинской стороны. Он указал на то, что в материалах дела, в том числе в заключении эксперта, на которое опирается обвинение, нет доказательств разрушения археологических памятников, а сумма причиненного ущерба ничем не подтверждена.

Родственники археолога опасаются, что экстрадиция на Украину представляет прямую угрозу для жизни ученого. Защита Бутягина намерена обжаловать решение в суде высшей инстанции. Как объяснил адвокат, решение суда первой инстанции не означает немедленной отправки ученого на Украину.

Известный российский ученый, возглавляющий отдел античной археологии Государственного Эрмитажа, в декабре 2025 года ездил в Европу читать лекции и по пути из Нидерландов на Балканы был задержан полицией Польши по запросу Украины. В Киеве против него возбудили уголовное дело из-за руководства раскопками в Керчи, которые украинские власти назвали незаконными. В случае экстрадиции ученому грозит до 10 лет тюрьмы.

В пресс-службе Государственного Эрмитажа, комментируя обвинения против Бутягина, заявили, что он соблюдал юридические и этические международные нормы во время раскопок. Крымские музеи собрали и передали в Варшаву документы в защиту археолога. В суде за него поручились европейские коллеги.

3 марта Окружной суд Варшавы продлил арест Александру Бутягину до 1 июня.

Ранее в МИД России предупредили Польшу о последствиях в связи с арестом ученого Бутягина.

 
6 причин почему россиянам невероятно сложно найти работу в 2026 году
