«А если студентка?»: в ГД выступили против планов отправлять бездетных женщин к психологу

Направлять женщину к медицинскому психологу, если она в ходе анкетирования в рамках репродуктивной диспансеризации ответила, что не хочет иметь детей, не стоит. Такая мера не должна иметь обязательный характер для пациенток. Об этом «Газете.Ru» заявила председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

«Если действительно в документе это так и написано о том, что направлять к психологу, то я абсолютно с этим не соглашусь. Но если [речь о том, чтобы] предложить воспользоваться услугами психолога, то это абсолютно другое. [Это] не должно носить обязательный характер», — подчеркнула она.

Останина также успомнилась в том, что в рамках соответствующей нормы Минздрава будут учитываться определенные «социальные моменты».

«Если это молодая женщина при диспансеризации сказала, студентка, девушка, ее тоже будут направлять к психологу? Она хочет просто получить образование для того, чтобы иметь возможность затем трудоустроиться, иметь какой-то доход, чтобы своего воспитывать ребенка. В данном случае нельзя так относиться чохом, поэтому я не поддержу в том виде, в каком сейчас Минздрав эту рекомендацию в отношении наших женщин издает», — отметила парламентарий.

Останина добавила, что в сфере демографии нужны системные меры поддержки.

«Нельзя отдельно Минздрав, отдельно Минтруд. Давайте в конце концов системно подойдем. Ну что же. Не будем обижать наших женщин», — подытожила депутат.

18 марта агентство ТАСС со ссылкой на документ, утвержденный Минздравом, сообщило, что женщин, не планирующих ребенка, могут направить к психологу с целью формирования положительных установок на рождение детей.

При этом, как сообщил агентству депутат Сергей Леонов, такие женщины не будут обязаны идти к психологу при получении направления, решение остается за ними, а государство только дает им такую возможность.

Ранее Путин согласился с важностью популяризации многодетности в России.