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От «Мертвеца» до «Кофе и сигарет»: лучшие фильмы Джима Джармуша

Культовый режиссер американского независимого кино Джим Джармуш родился 22 января 1953 года в городе Акрон в Огайо. После школы пошел учиться на журналиста, но сменил специализацию на изучение английской литературы и отправился в Париж. Находясь во Франции, оказался под большим впечатлением от французского кино и уже в США поступил в киношколу Нью-Йоркского университета.

Дебютный фильм Джармуша «Отпуск без конца» с бюджетом всего $12 тыс. был его выпускным проектом. И хотя в киношколе оказались недовольны получившимся фильмом и диплом режиссеру так и не выдали, критики высоко оценили картину.

Джармуш снял более 20 фильмов, среди которых «Таинственный поезд», «Вне закона», «Более странно, чем в раю» и «Выживут только любовники», который сам режиссер окрестил «криптовампирской историей любви». Его ленты «Ночь на Земле», «Мертвец» и «Пес-призрак: Путь самурая» предвосхитили моду на Японию в американском кинематографе, а культовый вестерн «Мертвец» считается одним из самых необычных представителей жанра в истории кино.

Особый взгляд режиссера проявился в картине «Кофе и сигареты», которая строится по законам музыкального произведения. Сам режиссер говорил, что его фильм, состоящий из 11 новелл, похож на музыкальный альбом. Сценарий «Ночи на Земле» Джармуш написал всего за восемь дней. Рассказывая о процессе создания диалогов, режиссер признавался, что слышит как персонажи говорят в его голове, и записывает «любую ерунду, которую они несут».

За свою карьеру режиссер получил множество наград и признание критиков, а его зомби-комедия «Мертвые не умирают» открыла Каннский кинофестиваль 2019 года.

«Он всегда чувствовал себя иммигрантом в мире подростков. Да так им и остался — благодушным, очарованным чужаком. Все его фильмы об этом», — отзывался от Джармуше актер и певец Том Уэйтс, неоднократно работавший с ним на площадке.

Кадры из фильмов Джима Джармуша — в нашей фотогалерее.

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