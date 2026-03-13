Подозреваемый в госизмене россиянин рассказал, какие данные передал ГУР Украины

Задержанный в Тверской области россиянин признался, что снял на видео технику Вооруженных сил РФ и передал его представителям спецслужб Украины. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на видео с допросом подозреваемого, предоставленное Федеральной службой безопасности (ФСБ) России.

«По заданию украинских спецслужб я снял на видео проходящий эшелон военной техники и передал его представителям украинских спецслужб», — рассказал мужчина.

Он уточнил, что Украина использовала полученные кадры для нанесения ущерба РФ.

13 марта ФСБ России сообщила о задержании двух жителей страны по подозрению в сотрудничестве с Главным управлением разведки (ГУР) министерства обороны Украины. Как заявили в ведомстве, мужчины установили контакт с представителями украинских спецслужб и изъявили желание принять участие в деятельности, направленной против безопасности РФ. После этого они собрали и передали кураторам сведения о военных объектах и местах дислокации войсковых частей в Московской, Тверской и Тульской областях.

На этом фоне в отношении мужчин возбудили уголовное дело по статье о государственной измене. Им грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Ранее в ДНР задержали 18-летнюю девушку, подозреваемую в сотрудничестве с украинской разведкой.