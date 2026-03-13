Размер шрифта
Россиянам напомнили правила езды на автомобиле в гололед

Эксперт Мишин: во время поездок в гололед особенно важно соблюдать дистанцию
Александр Кряжев/РИА «Новости»

Гололед является одним из самых опасный состояний автомагистралей, поэтому при езде в таких условиях важно соблюдать ряд правил безопасности. Об этом RT рассказал эксперт Национальной технологической инициативы (НТИ) «Автонет» Игорь Мишин.

По словам специалиста, во время поездок в гололед особенно важно соблюдать дистанцию. Расстояние между автомобилями должно быть в два-три раза больше, чем на сухой дороге, поскольку тормозной путь на льду увеличивается и может составлять несколько десятков метров.

«Второе — спокойное и плавное вождение. Никаких резких ускорений и торможений. Тормозной путь на льду непредсказуем. Из-за слабого сцепления колёс с дорогой, в отличие от сухого асфальта, он может увеличиться до пяти — десяти раз и превысить 50-100 метров. И на скорости 40 км/час он может составить от 20 до 50 метров в зависимости от типа резины», — подчеркнул Мишин.

Он также напомнил, что следует избегать движения по дорожной разметке, чтобы не допустить заноса. В гололед линии разметки на дороге становятся крайне скользкими, поэтому важно сохранять внимание во время поворотов, перестроений и при круговом движении.

Помимо этого, на сцепление с дорогой влияет привод машины. На переднеприводном автомобиле не следует бросать газ при входе в поворот, а на заднеприводном транспорте важно избегать резких ускорений.

В пресс-службе Роскачества до этого говорили, что менять зимние автомобильные шины на летние следует после наступления стабильной среднесуточной температуры выше +5°С. При этом перед визитом к мастеру следует проверить состояние шин, которые хранились до летнего сезона.

Ранее автоэксперт предупредил о рисках езды с открытыми окнами.

 
