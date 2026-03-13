В Омане в результате атаки беспилотников погибли люди

ONA: два иностранца погибли при падении БПЛА на территории Омана

Два человека погибли в результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Оман. Об этом сообщает ONA.

По информации журналистов, дроны упали на территории провинции Сухар.

«Один из них (беспилотников. — «Газета.Ru») потерпел крушение в промышленной зоне Аль-Авхи, в результате атаки два иностранца лишились жизни и несколько человек получили ранения», — говорится в материале.

В нем отмечается, что еще один БПЛА рухнул на открытой местности. Информация о пострадавших не поступала.

«Компетентные органы продолжают расследование обоих инцидентов», — подчеркнули авторы.

11 марта на территории порта Салала в Омане после атаки беспилотников выявили повреждения нефтехранилищ. Специализирующаяся на морской безопасности компания Ambrey заявила, что в тот день в гавани находились 19 судов. Они не пострадали.

За несколько дней до этого министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди осудил атаки США и Израиля на Иран, назвав их аморальными. В то же время он отметил, что ответные удары Исламской Республики по соседним арабским странам неприемлемы и «вызывают глубокое сожаление».

Ранее два иностранных танкера получили повреждения из-за ракетного удара у берегов Омана.