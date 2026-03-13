Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Протаранивший синагогу в Мичигане потерял семью из-за ударов Израиля

Fox News: напавший на синагогу в США потерял семью при ударе Израиля по Ливану
ABC Affiliate WXYZ/Reuters

Напавшим на синагогу в американском штате Мичиган оказался уроженец Ливана 41-летний Айман Мохамад Газали, потерявший свою семью в результате удара Израиля по их дому в Ливане. Об этом сообщает телеканал Fox News, ссылаясь на мэра города Дирборн-Хайтс.

«Ранее в этом месяце он (Айман Мохамад Газали) потерял нескольких членов своей семьи, включая племянницу и племянника, в результате израильского удара по их дому в Ливане», — говорится в сообщении канала.

12 марта неизвестный на грузовике протаранил синагогу и устроил стрельбу. Инцидент произошел в городе Уэст-Блумфилд. В связи со случившимся граждан попросили не приближаться к месту происшествия. Позднее стало известно, что подозреваемый был ликвидирован, а в его машине обнаружили взрывчатку.

В Белом доме назвали нападение «ужасным событием» и выразили поддержку еврейской общине Мичигана. Что еще известно об атаке — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно о пострадавших правоохранителях при нападении на синагогу в США.

 
Теперь вы знаете
Снятие санкций с российской нефти и блокировка VPN-трафика. Что нового к утру 13 марта
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!