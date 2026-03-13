Протаранивший синагогу в Мичигане потерял семью из-за ударов Израиля

Fox News: напавший на синагогу в США потерял семью при ударе Израиля по Ливану

Напавшим на синагогу в американском штате Мичиган оказался уроженец Ливана 41-летний Айман Мохамад Газали, потерявший свою семью в результате удара Израиля по их дому в Ливане. Об этом сообщает телеканал Fox News, ссылаясь на мэра города Дирборн-Хайтс.

«Ранее в этом месяце он (Айман Мохамад Газали) потерял нескольких членов своей семьи, включая племянницу и племянника, в результате израильского удара по их дому в Ливане», — говорится в сообщении канала.

12 марта неизвестный на грузовике протаранил синагогу и устроил стрельбу. Инцидент произошел в городе Уэст-Блумфилд. В связи со случившимся граждан попросили не приближаться к месту происшествия. Позднее стало известно, что подозреваемый был ликвидирован, а в его машине обнаружили взрывчатку.

В Белом доме назвали нападение «ужасным событием» и выразили поддержку еврейской общине Мичигана. Что еще известно об атаке — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно о пострадавших правоохранителях при нападении на синагогу в США.