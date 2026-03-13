Размер шрифта
Финал Кубка России по сноубoрду состоится на фестивале New Star Camp

Финал Кубка России по сноубoрду пройдет в Сочи на фестивале New Star Camp
Пресс-служба New Star Camp

Финальный этап Кубка России по сноубoрду откроет ежегодный спортивно-музыкальный фестиваль New Star Camp на курорте «Роза Хутор».

25 марта пройдет Лыжный Джем, а 27 марта состоятся флагманские соревнования New Star Invitational с призовым фондом в 1 миллион рублей. Фестиваль продлится с 23 по 29 марта.

На высоте 1100 метров 27 марта пройдет Джиббинг Джем под руководством Дениса Бонуса и Рейл Джем-сейшн на перилах длиной 72 метра. 25 марта сноубордистов ждут соревнования DC Трюки и Стиль, а также впервые состоится массовый ночной заезд Night Party Ride по трассе «Шале» для любителей расслабленного катания.

Завершит фестивальную неделю Фан-джем — соревнования по джиббингу для всех желающих, прошедших предварительную регистрацию. Отдельный старт предусмотрен для девушек, тема которого в этом году — «снежный серфинг». Спортсменки будут соревноваться в креативности и стиле на фигуре в форме гигантской бутылки йогурта. Дополнительные номинации — «Лучший образ» и «Лучший трюк».

В мини-парке на высоте 1600 метров с 24 по 28 марта пройдут джем-сейшены, детские состязания, эстафета «лыжники против сноубордистов», а также тренировки с российскими чемпионами Ярославом Ленчевским, Варварой Романовой и Даниилом Шашериным. Для новичков на учебном склоне высоты 1100 метров откроется школа «Снежный старт», а на высоте 1600 метров будет работать школа фристайла AllPro.

Ранее FIS поздравила лыжника Савелия Коростелева с первой медалью на этапах Кубка мира.

 
