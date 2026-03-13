Размер шрифта
Американский чемпион ОИ заявил, что россияне должны выступать со своим флагом

Гарднер: российские спортсмены должны выступать под своим флагом и гимном
Американский чемпион Олимпийских игр 2000 года по греко-римской борьбе Рулон Гарднер заявил, что все спортсмены, в том числе российские, должны выступать с национальной символикой на международных соревнованиях. Его слова передает РИА Новости.

«Если люди гордятся своей страной и хотят участвовать в Олимпийских играх, то у них должно быть право представлять Россию со своими флагом и гимном. Я думаю, если бы страны уделяли приоритетное внимание спортсменам, они могли бы добиться лучших результатов», — сказал Гарднер.

11 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал снять ограничения для молодых спортсменов из России и Белоруссии на участие в международных соревнованиях. При этом международные спортивные федерации самостоятельно определяют, какие именно соревнования считаются юношескими.

В марте 2022 года МОК рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов после начала СВО. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

Ранее стало известно, сколько заработают российские участники Паралимпиады.

 
