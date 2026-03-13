Размер шрифта
Юрист рассказал, можно ли отказаться от платы за лифт

Юрист Султанов: собственники обязаны оплачивать содержание общего имущества
koonsiri boonnak/Shutterstock/FOTODOM

В большинстве случаев отказаться оплачивать содержание лифта или мусоропровода по собственному желанию нельзя, поскольку они являются общим имуществом многоквартирного дома. Такие расходы распределяются между всеми собственниками жилья. Об этом RT рассказал Шамиль Султанов, член Ассоциации юристов России.

Специалист подчеркнул, что собственники должны принимать участие в расходах на содержание общего имущества вне зависимости от того, используют они его или нет. Эта норма закреплена в Жилищном кодексе.

Эксперт напомнил, что лифт является частью инженерной инфраструктуры здания, и его исправное состояние оказывает влияние на безопасность и эксплуатацию.

«Похожая ситуация и с мусоропроводом. Если он входит в состав общего имущества и обслуживается управляющей организацией, расходы на его содержание также включаются в плату за содержание жилья. При этом один рабочий механизм все-таки есть. Если большинство собственников на общем собрании примут решение законсервировать мусоропровод и отказаться от его использования, управляющая организация может исключить расходы на его обслуживание из тарифа», — объяснил он.

Однако сделать так удастся только по решению всех жильцов. По словам юриста, в основе системы содержания многоквартирного дома лежит принцип коллективной ответственности. При этом собственники всегда могут повлиять на структуру расходов на обслуживания, подняв этот вопрос на общем собрании.

До этого стало известно, что в России к концу 2027 года планируют внедрить механизм взыскания задолженности за жилищные и коммунальные услуги в электронном виде. Это указано в соответствующих документах правительства. Согласно материалам кабмина, разработкой и внедрением будут заниматься Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России и Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.

Ранее в Госдуме подсчитали огромную выгоду от полного перехода на онлайн-счета за ЖКУ.

 
