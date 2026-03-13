Жителю Ялты дали большой срок за передачу Киеву данных о военных кораблях

Ялтинца приговорили к 18 годам за передачу Украине данных о расположении судов

Суд приговорил к 18 годам жителя Ялты за госизмену — мужчина передавал украинской разведке сведения о размещении военных кораблей в Севастополе. Об этом в своем Telegram-канале сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.

По информации следствия, 32-летний ялтинец, являясь противником СВО, в 2023 году связался с представителем главное управления разведки минобороны (ГУР МО) Украины и предложил свою помощь иностранной разведке в деятельности против России.

Позднее он получил от украинского куратора задание — предоставить данные о размещении вооружения и военной техники на полуострове. Как отметили в прокуратуре, фигурант снимал на видео, а также зарисовывал схемы размещения военных кораблей и отправил эти сведения украинскому куратору.

Суд, учитывая предоставленные доказательства и имеющуюся у фигуранта судимость, признал мужчину виновным в государственной измене и приговорил его к 18 годам 20 дням лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и дальнейшим ограничением свободы на 1 год и 10 месяцев.

До этого жителя Белгородской области обвинили в работе на специальные службы Украины. Его завербовали во время пребывания на украинской территории, где фигурант прошел обучение и получил навыки обращения с оружием и взрывчатыми веществами.

Ранее сотрудника госучреждения из Хабаровска отправили в СИЗО по подозрению в госизмене.