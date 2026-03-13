Размер шрифта
В России хотят увеличить срок запрета на полеты для авиадебоширов

Глава Минтранса: срок запрета на полеты для авиадебоширов увеличат до 3 лет
Shutterstock/Vitalii Matokha

Минтранс России работает над увеличением срока запрета на авиаперелеты для нарушителей до трех лет. Об этом сообщил глава ведомства Андрей Никитин в программе «Вести», передает ТАСС.

«Мы доработаем нормативную базу в этом году, чтобы, во-первых, авиакомпании могли списками обмениваться между собой, а во-вторых, срок бана за плохое поведение был не год, а три года», — сказал министр.

По его словам, это позволит исключить тех людей, в результате действий которых самолет совершает внеплановые посадки, а пассажиры нервничают.

Глава Минтранса также отметил, что в России за 2025 год снизилось число авиапроисшествий. Ситуация в целом улучшается, добавил Никитин.

В России действуют очень легкие наказания в отношении авиадебоширов – штрафы не превышают 1-1,5 тыс. рублей. Чтобы решить эту проблему, нужны более строгие меры, включая «черные списки» пассажиров с запретом на перелеты, считает эксперт Роман Гусаров.

Ранее в Сочи матерящийся петербуржец устроил пьяный дебош на борту самолета.

 
