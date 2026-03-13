Тело второго пропавшего ребенка обнаружено в ходе поисков в Звенигороде

Водолазы нашли тело второго подростка из троих детей, провалившихся под лед 7 марта, поиски третьего ребенка продолжаются. Об этом сообщает МЧС России.

За сутки водолазы совершили 16 погружений, обследовав 6 тыс. квадратов Москвы-реки. Пешими группами по берегам реки пройдено 59 километров с начала операции. Днем местность мониторят с воздуха; ночью берега, дно и русла Москвы-реки патрулируют на пяти аэролодках с прожекторами. С помощью беспилотников проверили 31 километр акватории и берегов.

Трое подростков — двое 12-летних мальчиков и 13-летняя девочка — пропали 7 марта в Звенигороде. Дети вышли на прогулку и больше не вернулись домой. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. 11 марта спасатели обнаружили тело одного из пропавших мальчиков, его нашли приблизительно в двух километрах ниже по течению от места, где дети, предположительно, провалились под лед.

Ранее в Астраханской области семилетний мальчик провалился под лед на глазах у прохожих.