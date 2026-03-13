Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Политика

Бессент раскрыл, когда США будут сопровождать нефтетанкеры через Ормузский пролив

Бессент: ВМС США будут сопровождать нефтяные танкеры через Ормузский пролив
CeltStudio/Shutterstock/FOTODOM

Американские военные будут сопровождать танкеры через Ормузский пролив, когда позволит ситуация. Об этом заявил американский министр финансов Скотт Бессент в интервью Sky News.

Он допустил, что такой вариант также возможен при поддержке международной коалиции.

«Я считаю, что как только это станет возможным с военной точки зрения, ВМС США, возможно, при поддержке международной коалиции, начнут сопровождать суда», — сказал глава Минфина США.

По его словам, в данный момент через пролив проходят иранские и китайские танкеры. Это говорит о том, что Иран не минировал данный морской путь, добавил чиновник.

В интервью Бессент также рассказал, что война против Тегерана уже обошлась США примерно в $11 млрд.

12 марта The New York Times со ссылкой на американского чиновника сообщила, что Иран приступил к установке мин в Ормузском проливе. В материале говорится, что хотя армия США заявила об уничтожении крупных иранских военных кораблей, которые можно было использовать для быстрой установки мин, Иран используют для этого небольшие лодки.

Ранее эксперт рассказал, к чему приведет перекрытие Баб-эль-Мандебского пролива.

 
Теперь вы знаете
Снятие санкций с российской нефти и блокировка VPN-трафика. Что нового к утру 13 марта
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!