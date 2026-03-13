Бессент раскрыл, когда США будут сопровождать нефтетанкеры через Ормузский пролив

Американские военные будут сопровождать танкеры через Ормузский пролив, когда позволит ситуация. Об этом заявил американский министр финансов Скотт Бессент в интервью Sky News.

Он допустил, что такой вариант также возможен при поддержке международной коалиции.

«Я считаю, что как только это станет возможным с военной точки зрения, ВМС США, возможно, при поддержке международной коалиции, начнут сопровождать суда», — сказал глава Минфина США.

По его словам, в данный момент через пролив проходят иранские и китайские танкеры. Это говорит о том, что Иран не минировал данный морской путь, добавил чиновник.

В интервью Бессент также рассказал, что война против Тегерана уже обошлась США примерно в $11 млрд.

12 марта The New York Times со ссылкой на американского чиновника сообщила, что Иран приступил к установке мин в Ормузском проливе. В материале говорится, что хотя армия США заявила об уничтожении крупных иранских военных кораблей, которые можно было использовать для быстрой установки мин, Иран используют для этого небольшие лодки.

