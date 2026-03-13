«Осторожное снижение». Какое решение ЦБ примет по ключевой ставке 20 марта?

ЦБ на заседании 20 марта с большой долей вероятности снизит ключевую ставку до 14-15% годовых. Такой прогноз «Газете.Ru» дали опрошенные экономисты и финансовые аналитики. По их словам, инфляция и инфляционные ожидания замедляются, что может стать основанием для уменьшения ставки. Эксперты ожидают, что ставки по вкладам могут упасть уже в течение нескольких дней после заседания, а кредиты будут дешеветь медленнее.

Экономисты ожидают, что 20 марта ЦБ снизит ключевую ставку с 15,5% до 14–15%. По их словам, инфляция в России постепенно замедляется, а последние данные указывают и на охлаждение экономической активности.

Минэкономразвития оценило снижение ВВП в январе на 2,1%, также замедляются темпы роста зарплат. Эти факторы создают условия для продолжения смягчения денежно-кредитной политики, хотя эксперты не ждут от регулятора резких шагов.

«Последние новости о готовящейся корректировке бюджетного правила умерили оптимистичные ожидания финансового рынка. ЦБ предупредил, что из-за анонсированного снижения цены отсечения нефти темп снижения ключевой ставки может понизиться. Мы склоняемся к сценарию продолжения осторожного снижения ставки, до 15%»,

— отметил инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин.

Неопределенность с корректировкой бюджетного правила является фактором для потенциального ослабления рубля, и это удерживает ЦБ от более решительных шагов по снижению ключевой ставки, добавил главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров.

Инфляционное давление в России стало возвращаться к траектории, соответствующей 4% за год, подчеркнул старший аналитик управления макроэкономического анализа Совкомбанка Андрей Крылов.

«Если же очистить инфляцию от влияния налогов и волатильных компонент, то можно увидеть, что устойчивого ускорения инфляции не было и в январе. Обострение ситуации на Ближнем Востоке привело к удорожанию логистики и осложнению импорта из стран Персидского залива. Это может привести к дополнительному росту инфляции в ближайшие месяцы. Исходя из всех имеющихся данных и новостей, мы ожидаем, что снижение ключевой ставки до 15% будет сбалансированным решением», — считает Крылов.

В то же время кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин уверен, что, поскольку ранее ЦБ снижал ключевую ставку всего на 0,5 п.п., то 20 марта шаг регулятора может быть более значительным, и ставку уменьшат до 14%.

«Газета.Ru»

«ЦБ 20 марта рассмотрит варианты со снижением до 14,5% и до 15%, а также с сохранением ставки без изменений. Однако наиболее серьезно будут оцениваться именно варианты со снижением: наиболее и равновероятными мне видятся сценарии со снижением до 14,5% и 14% (закладываю на них по 35% вероятности). Также с вероятностью в 25% считаю возможным снижение до 15%, и 5% вероятность оставляю за сохранением без изменения», — подчеркнул Балынин.

Что будет с вкладами

Ставки по вкладам обычно быстро реагируют на решения Банка России. По данным ЦБ, максимальная ставка в крупнейших банках по итогам февраля уже снизилась примерно до 14%. Эксперты считают, что россиянам имеет смысл фиксировать доходность сейчас, поскольку при дальнейшем снижении ключевой ставки ставки по депозитам также продолжат падать.

Балынин отметил, что банки могут скорректировать ставки по вкладам в течение одного–пяти дней после решения ЦБ. В ближайший месяц доходность по депозитам может находиться в диапазоне 10–15% в зависимости от срока и условий.

«При наличии свободных денежных средств лучше их разделить на несколько частей и разместить на накопительный счет с начислением на ежедневный остаток (чтобы была возможность использования на текущие потребности), а также на банковские вклады (короткие и длинные сроки — например, на три месяца, полгода, год и три года). Среди вкладов на трехлетний срок я бы особенно присмотрелся к тем, по которым установлена ключевая ставка с ежемесячной капитализацией. Считаю, что на трехлетнем периоде именно такой вариант позволит получить наибольшую доходность», — сказал Балынин.

Экономист, эксперт по финансовым рынкам Ольга Гогаладзе, считает, что, если есть возможность, нужно открывать вклад на 9–12 месяцев.

«В случае продолжения снижения ключевой ставки она может уйти к 13% в перспективе марта-апреля. Если размещать деньги сегодня, то максимальную доходность дадут короткие депозиты, на три-шесть месяцев», — отметил Бахтин.

Что будет с кредитами

Средняя ставка по кредитам наличными в топ-20 банков сейчас составляет около 30–31% годовых. В отдельных предложениях банки ставят минимальные рекламные ставки примерно от 23–25%, но реальные чаще выше. Полная стоимость кредита по конкретным продуктам может доходить до 40–50% с учетом комиссий и страховок. Средневзвешенные ставки по рыночной ипотеке достигают примерно 21–22% годовых.

Ставки по кредитам, как и по вкладам, повторяют траекторию ключевой ставки. По словам экспертов, ставки по рыночной ипотеке и потребкредитам продолжат снижаться после решения Банка России, но могут корректироваться медленнее, чем доходности по вкладам.

Балынин считает, что ставки по кредитам, вероятнее всего, отреагируют на решение ЦБ в срок от одного дня до 2,5 недель.

Генеральный директор Pro-Vision Communications, инвестор Владимир Виноградов уверен, что средние проценты по потребительским кредитам упадут до уровня 11,5–12%, а по ипотечному кредитованию (с учетом льготных программ) — до 9-11%. Наиболее выгодным решением для заемщиков станет рефинансирование текущих обязательств, уверен инвестор.

«Эра высоких ставок по кредитам закончится только тогда, когда ключевая ставка опустится в диапазон 10–12%, что пока выглядит как перспектива конца 2026 — начала 2027 года.

Стратегия для заемщиков: если кредит не срочный, разумнее подождать — стоимость кредитов будет постепенно снижаться вместе с ключевой ставкой. Также стоит поискать кредитные карты с длинным грейс-периодом, если нужен потребительский кредит. В ипотеках можно рассмотреть варианты с рассрочкой», — сказала Гогаладзе.

Что будет с рублем

Если Банк России снизит ключевую ставку на 0,5 п.п. и не будет заявлять о дальнейших возможных повышениях ключевой ставки, то влияние решения на рубль может быть ограниченным и близким к нейтральному. В случае, если регулятор все же выберет более осторожный или более существенный шаг, то рубль может умеренно отреагировать на решение. Соответственно, более высокая ключевая ставка, при прочих равных, поддержит рубль, более низкая — ослабит.

По словам Гогаладзе, снижение ставки — умеренно негативный фактор для рубля, так как снижает привлекательность рублевых активов, но шаг в 0,5 п.п. слишком малый, чтобы вызвать заметную реакцию. По ее словам, сейчас на курс больше будут влиять решения Минфина: с 6 марта прекращаются ежедневные операции на валютном рынке, а в марте ожидается пересмотр бюджетного правила. Это может привести к 80 рублям за доллар, 11,6 рубля за юань и 93 рублям за евро в конце марта.

«Прекращение продаж зарубежной валюты со стороны Минфина уже подвело доллар к 79 рублям, юань вывело выше 11,4 рубля. До конца марта доллар закрепится выше 80 рублей, евро — у 93-94 рублей, юань — в области 11,5-11,7 рубля», — считает Бахтин.

По прогнозу Виноградова, доллар будет торговаться в диапазоне 80–90 рублей, евро — 90–100 рублей, юань — 11–13 рублей. Полноценный эффект от изменений произойдет позднее, через один-два месяца, считает инвестор.

Что будет дальше

Следующее заседание ЦБ по ключевой ставке состоится 24 апреля. Эксперты ожидают, что на нем ЦБ уменьшит ключевую ставку до 14,5% или сохранит ее на уровне 15%.

«Перед заседанием 24 апреля еще успеет выйти много статистики, которая и будет во многом определять решение Банка России. На данный момент мы предполагаем, что регулятор продолжит снижение ключевой ставки до 14,5%. Инфляция в марте-апреле может продолжить оставаться вблизи 4% с сезонной корректировкой в пересчете на год, а экономическая активность существенно не изменится. Это позволит регулятору смягчать денежно-кредитную политику и дальше», — сказал Крылов.

По словам Виноградова, окончательное решение зависит от экономических показателей, включая уровень инфляции, состояние госбюджета и глобальную экономическую обстановку. Население сможет заблаговременно подготовиться к улучшению финансовых условий путем оценки возможностей реструктуризации долгов или открытия новых депозитных счетов.

«Сейчас очень много вводных, которые влияют на ЦБ. Это и решение Минфина, который может снизить базовую цену нефти в бюджете без снижения расходов, что заставит ЦБ ужесточить политику и сохранить ставку в апреле. Также влияет конфликт на Ближнем Востоке, который привел к росту цен на нефть, что может привести к росту цен на топливную продукцию. Это также может заставить ЦБ сохранить ставку. Позитивом будет снижение расходов со стороны Минфина. Также хорошо бы увидеть дальнейшее замедление инфляции ниже цели и снижение инфляционных ожиданий населения. Тогда можно будет рассчитывать на снижение в апреле на 0,5-1 п.п.», — заключила Гогаладзе.