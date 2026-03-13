Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

В выходные погода Москва побьет очередной погодный рекорд

Синоптик Позднякова: в выходные Москва установит новый погодный рекорд
Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

В ближайшие дни погоду в столичном регионе будет формировать антициклон. В выходные ожидается теплая, солнечная погода. Климатическая норма будет превышена на 8 градусов, на фоне чего Москва может побить новый температурный рекорд, рассказала RT главный специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

По ее словам, центр антициклона сначала расположится над севером Казахстана, оставив Москву в периферии, но к концу недели он уже распространит свое влияние на всю территорию до Балтики. В столице это сформирует сухую, солнечную погоду, климатическая норма будет превышена на 6-8 градусов. Таким образом, погода будет близка к рекордным значениям.

«Я считаю, что мы сегодня побьем рекорд температуры, потому что у нас в прогнозе +11…+13 °C. А максимальная температура [для данного периода] ранее наблюдалась в 2002 году — +11,5 °C. Такая хорошая солнечная погода сохранится и в выходные дни».

Ночью температура воздуха останется в пределах от -1 до +1 градуса. С учетом дневного потепления до +13 градусов снег будет активно таять, а ночью – промерзать, на фоне чего прогнозируется гололедица, заключила синоптик.

Ранее москвичей предупредили о скором возвращении морозов.

 
Теперь вы знаете
Снятие санкций с российской нефти и блокировка VPN-трафика. Что нового к утру 13 марта
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!