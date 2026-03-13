В выходные погода Москва побьет очередной погодный рекорд

В ближайшие дни погоду в столичном регионе будет формировать антициклон. В выходные ожидается теплая, солнечная погода. Климатическая норма будет превышена на 8 градусов, на фоне чего Москва может побить новый температурный рекорд, рассказала RT главный специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

По ее словам, центр антициклона сначала расположится над севером Казахстана, оставив Москву в периферии, но к концу недели он уже распространит свое влияние на всю территорию до Балтики. В столице это сформирует сухую, солнечную погоду, климатическая норма будет превышена на 6-8 градусов. Таким образом, погода будет близка к рекордным значениям.

«Я считаю, что мы сегодня побьем рекорд температуры, потому что у нас в прогнозе +11…+13 °C. А максимальная температура [для данного периода] ранее наблюдалась в 2002 году — +11,5 °C. Такая хорошая солнечная погода сохранится и в выходные дни».

Ночью температура воздуха останется в пределах от -1 до +1 градуса. С учетом дневного потепления до +13 градусов снег будет активно таять, а ночью – промерзать, на фоне чего прогнозируется гололедица, заключила синоптик.

Ранее москвичей предупредили о скором возвращении морозов.