Трамп заявил, что для него честь убивать представителей власти Ирана

Nathan Howard/Reuters

Президент США Дональд Трамп в своей соцсети TruthSocial назвал «большей честью» для себя, как президента, убивать представителей «террористического режима Ирана».

По словам лидера страны, американская армия в данный момент «полностью уничтожает террористический режим Ирана», и ошибочно думать, что США не побеждают.

Он отметил, что США уничтожают флот, ВВС Исламской Республики, ракеты, беспилотники, а также иранских лидеров.

«Посмотрите, что сегодня случится с этими безумными подонками. Они убивали невинных людей по всему миру в течение 47 лет, и теперь я, как 47-й президент Соединенных Штатов Америки, убиваю их. Какая это огромная честь!» — написал Трамп.

На этой неделе американский телеканал CNN со ссылкой на данные американской разведки сообщил, что иранский режим не демонстрирует признаков неминуемого краха спустя почти две недели после начала боевых действий.

9 марта президент США провел телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным. В Кремле заявили, что стороны обсудили развитие текущей международной обстановки.

Ранее в США назвали сумму, потраченную на операцию против Ирана.

 
