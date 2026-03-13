Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Спорт

Знаменитый тренер сравнил «Реал» и «Барселону»

Тренер Гаджиев: «Барселона» пропускает слишком много контратак
Susana Vera/Reuters

Знаменитый отечественный тренер Гаджи Гаджиев, работавший с клубами Российской премьер-лиги, а ныне являющийся президентом махачкалинского «Динамо», в комментарии для «Газеты.Ru» сравнил игру лидеров испанского чемпионата «Барселоны» и «Реала».

«Барселона» смотрится четче, но пропускает слишком много контратак, из-за того что порой перегибают с высокой линией обороны, играют авантюрно. План понятен: вы сжимаетесь, играете компактно, но надо понимать, что одного суперэффективного метода не существует. Вот возьмите стандарты: ты играешь зону – у тебя одни проблемы, играешь персонально – другие. В каждом методе есть свои достоинства и недостатки. В высокой обороне есть свои преимущества: ты ограничиваешь соперников в пространстве. Но в то же время оставляешь за своей спиной место. «Реал» так и забивал «Ман Сити», например. Вот первый гол: защитник сделал один неверный шаг, получил передачу за спину и был выключен из игры. Понятное дело, что голкипер Куртуа сыграл настолько точно, сделав длинную передачу за спину. Сразу вспомнил, как у нас Савичев забил в финале Олимпиады бразильцам с передачи Савичева!» — вспомнил Гаджиев.

«Барселона» в первом матче плей-офф 1/8 финала Лиги чемпионов в конце компенсированного ко второму тайму времени смогла уйти от поражения от английского «Ньюкасла» на выезде – 1:1. «Реал» дома неожиданно разгромил другого представителя АПЛ «Манчестер Сити» — 3:0.

Ранее Матвей Сафонов получил самую низкую оценку в «ПСЖ» за матч с «Челси».

 
Теперь вы знаете
Снятие санкций с российской нефти и блокировка VPN-трафика. Что нового к утру 13 марта
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!