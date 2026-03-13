Неисправный дымоход стал причиной гибели семерых человек в Пензенской области

В Пензенской области назвали причину гибели семерых человек

К гибели жителей восьмиквартирного дома в деревне Заречной мог привести неисправный дымоход. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибших и поручил профильным министерствам оказать родственникам всю необходимую помощь.

Инцидент произошел в восьмиквартирном доме в деревне Заречной. Угарный газ распространился на четыре квартиры, смертельное отравление получили семь человек. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Детей среди погибших нет.

До этого в частном детском саду в селе Параул в Дагестане произошло массовое отравление угарным газом. Пострадали 10 детей, их доставили в больницы для оказания медицинской помощи. Здание детсада было незаконно подключено к газопроводу.

Ранее во время пожара в Липецке обгорели два подростка и отравился газом пятимесячный младенец.