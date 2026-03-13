Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Неисправный дымоход стал причиной гибели семерых человек в Пензенской области

В Пензенской области назвали причину гибели семерых человек
Наталья Селиверстова/РИА Новости

К гибели жителей восьмиквартирного дома в деревне Заречной мог привести неисправный дымоход. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибших и поручил профильным министерствам оказать родственникам всю необходимую помощь.

Инцидент произошел в восьмиквартирном доме в деревне Заречной. Угарный газ распространился на четыре квартиры, смертельное отравление получили семь человек. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Детей среди погибших нет.

До этого в частном детском саду в селе Параул в Дагестане произошло массовое отравление угарным газом. Пострадали 10 детей, их доставили в больницы для оказания медицинской помощи. Здание детсада было незаконно подключено к газопроводу.

Ранее во время пожара в Липецке обгорели два подростка и отравился газом пятимесячный младенец.

 
Теперь вы знаете
Снятие санкций с российской нефти и блокировка VPN-трафика. Что нового к утру 13 марта
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!