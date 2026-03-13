Россиян призвали заранее готовить самый важный для выхода на пенсию документ

Россиянам при приближении возраста выхода на пенсию нужно заранее позаботиться об этом и подготовить все необходимые документы. Самым важным из них является справка о размере пенсионных прав, которую можно скачать в личном кабинете на «Госуслугах» или получить при личном визите в Соцфонд, рассказала RT Социал-демократического союза женщин России (СДСЖР), арбитражный управляющий Минюста России Ольга Епифанова.

По ее словам, в условиях цифровизации услуг эта справка стала ключевым документом для выхода на пенсию. Она позволяет проверить учет стажа, коэффициентов, вовремя выявить и исправить возможные ошибки. Особое внимание важно уделить периоду работы в 1990-е и 2000-е годы, так как есть вероятность, что это время могло не попасть в электронный реестр, а это значительно срежет размер выплат.

Епифанова также посоветовала за год-два до выхода на пенсию собрать документы: трудовые книжки, архивные справки с мест работы, документы о переименовании компаний, военный билет (для мужчин), свидетельства о рождении детей (для женщин). Заявление о назначении пенсии нужно подавать за месяц до наступления пенсионного возраста – это можно сделать на «Госуслугах», в МФЦ или в Соцфонде.

«Важный нюанс: при наличии льготного стажа (вредные условия труда, работа на Крайнем Севере) требуется дополнительная документация — заключения специальной оценки условий труда (СОУТ), архивные приказы о списках профессий, что часто вызывает сложности и требует заблаговременной подготовки, — добавила эксперт. — Не забывайте проверять, всё ли в личном кабинете отображается — бывает, что стаж просто теряется в системе».

В Госдуме до этого напомнили, что россияне могут единовременно забрать свои пенсионные накопления, размер которых не превышает 439 тысяч рублей. Обратиться за ними можно в любое время после того, как гражданин достиг требуемого возраста.

В Госдуме ранее пообещали не сдвигать пенсионный возраст в ближайшие 20 лет.