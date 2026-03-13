Размер шрифта
Шеф-повара лучшего ресторана мира обвинили в грубом обращении с персоналом

Датский шеф-повар Рене Редзепи ушел в оставку после обвинений в насилии
Dia Dipasupil/Getty Images

Знаменитый датский шеф-повар и сооснователь одного из самых высокорейтинговых ресторанов мира Noma Рене Редзепи ушел с поста после обвинений в физическом насилии и психологическом давлении на сотрудников, передает CNN.

На прошлой неделе издание The New York Times опубликовало громкое расследование о предполагаемых злоупотреблениях со стороны Редзепи в период с 2009 по 2017 год. По словам бывших подчиненных, шеф-повар «бил сотрудников по лицу, тыкал их кухонными принадлежностями и швырял об стены».

После этого Редзепи выложил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) пост, в котором признал ответственность за свое поведение и сообщил, что больше не управляет рестораном, а также покинул совет директоров MAD, некоммерческой организации, которую он основал в 2011 году для поддержки начинающих поваров.

«Я работал над тем, чтобы стать лучшим руководителем, и Noma предприняла большие шаги для преобразования культуры за многие годы. Я понимаю, что эти изменения не исправят прошлое. Извинений недостаточно; я беру на себя полную ответственность за свои действия», — подчеркнул Редзепи в своем заявлении.

В 2015 году основатель Noma писал, что «был задирой большую часть своей карьеры», а давая интервью газете The Times of London в 2022 году, он заявил, что «никогда никого не бил», но «вероятно, сталкивался с людьми».

Представители Noma пообещали изучить жалобы от бывших сотрудников и улучшить процесс. Основанный в 2003 году в Копенгагене ресторан пять раз называли лучшим в мире, он получил три звезды Мишлен, продвигая новую скандинавскую кухню, основанную на использовании местных и собранных в дикой природе ингредиентов.

Ранее в России дисквалифицировали тренера и всадницу за жестокое обращение с лошадью.

 
