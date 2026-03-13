В Совфеде рассказали, какой урок преподал миру Иран

Иран «наглядно» продемонстрировал соседям по Персидскому заливу и всему миру, что военные базы США на их территории не только не укрепили безопасность этих государств, а, напротив, поставили ее под угрозу. Об этом в своем Telegram-канале написал российский сенатор Константин Косачев.

По его словам, после ударов Ирана по базам США в странах Персидского залива оказалось, что «укреплять собственную безопасность американскими базами» — это «весьма сомнительное предприятие».

«Урок, причём крайне болезненный, для региона. Но и для всех тех, кто хотел бы положиться на военную мощность США и их союзников по НАТО в своих интересах. США и их союзники по НАТО ничьих интересов, кроме собственных, не видят и не хотят знать. И это главный урок из нынешней трагичной (для всех) истории», — отметил Косачев.

Недавно официальный представитель иранского МИД Эсмаил Багаи сообщил, что Иран прекратит наносить удары по странам Ближнего Востока, если эти государства не будут позволять США использовать свою территорию для атак на Исламскую республику.

Также портал Axios сообщил, что операция США и Израиля против Ирана продолжится еще как минимум две-три недели. А помощник и старший советник главнокомандующего иранского Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани заявил, что конфликт может завершиться до праздника Ноуруз, который в этом году приходится на 21 марта.

12 марта Лариджани отметил, что Иран не прекратит конфликт, пока США не заплатят за свою агрессию. Также недавно президент США Дональд Трамп заявил, что военная операция в Иране закончится, когда он этого захочет. А до этого он сказал, что война практически завершена.

Ранее Трамп заявил, что США победили Иран в первый час войны.