Bloomberg посчитал, сколько баррелей российской нефти США вывели из-под санкций

США вывели из-под санкций не менее 19 млн баррелей российской нефти и 310 тысяч тонн нефтепродуктов, которые находятся на 25 танкерах. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на собранные данные отслеживания судов.

«Согласно данным отслеживания судов, собранным Bloomberg, танкеры перевозят не менее 19 миллионов баррелей российской нефти и 310 тысяч тонн нефтепродуктов», — сообщает издание.

Отмечается, что сырая нефть перевозится на 25 судах. При этом такие сорта, как Sokol, находятся вблизи Китая. Также в Аравийском море курсирует ряд танкеров, в основном загруженных нефтью марки Urals, отмечает Bloomberg.

«Согласно данным, суда подают сигналы «для получения заказов» — то есть у них пока нет четкого пункта назначения. Или же они указывают, что направляются в Сингапур или Малайзию, где танкеры часто ожидают реализации нефти», — пишет Bloomberg.

12 марта США сообщили, что временно вывели из-под санкций российскую нефть и нефтепродукты, загруженные на суда по состоянию на 12 марта. Лицензия будет действительна до 11 апреля.

При этом для новых поставок сохраняются ограничения. Также они распространяются на любые операции, связанные с Ираном, его властями или товарами и услугами иранского происхождения.

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев отметил, что мера коснется 100 млн баррелей российской нефти, которые находятся в транзите.

Глава минфина США Скотт Бессент подчеркнул, что временное разрешение на покупку находящейся в море российской нефти нефти — это «краткосрочная и узкоспециализированная мера», которая не принесет «существенной выгоды» российским властям.

