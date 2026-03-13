ФАС раскрыла многомиллионный картель при поставках лекарств и медоборудования

Федеральная антимонопольная служба России выявила картельный сговор на сумму более 340 миллионов рублей при участии в торгах на поставку лекарств, медицинских изделий и оборудования. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным ФАС, закупочные процедуры проходили в нескольких регионах страны, в том числе в республиках Адыгея, Крым и Северная Осетия — Алания, а также в Краснодарском и Ставропольском краях и Ростовской области.

В службе сообщили, что возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства. Оно касается компаний «БНК», «Стоматторг Групп», «Медтехника Групп», «Альянс Мед» и одного индивидуального предпринимателя.

По версии ведомства, хозяйствующие субъекты могли вступить в сговор при участии в торгах на поставку лекарственных препаратов, медицинских изделий и оборудования для государственных медицинских учреждений.

По предварительной оценке ФАС, суммарная начальная максимальная цена контрактов составила 340,325 млн рублей. В ведомстве добавили, что в случае установления вины компаниям могут грозить оборотные штрафы.

Ранее ФАС выявила картель по транспортировке отходов Забайкалья.