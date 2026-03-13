В Роскачестве раскритиковали идею вернуть «Юрьев день» для увольнений

Инициатива ограничить право работников на увольнение одним днем в году несовместима с действующим трудовым законодательством и Конституцией РФ. Об этом «Газете.Ru» заявили в департаменте организационного развития Роскачества, комментируя идею о возвращении так называемого «Юрьева дня» для увольнения сотрудников.

Православный предприниматель Герман Стерлигов 3 марта предложил разрешить сотрудникам увольняться только раз в году — в Юрьев день, 26 ноября. По сути, речь идет об ограничении возможности свободно менять место работы. Сам Стерлигов считает, что такая мера помогла бы повысить дисциплину работников, в том числе молодых, а также сократить текучесть кадров.

В Роскачестве напомнили, что статья 37 Конституции прямо гарантирует свободу труда и запрещает принудительный труд. Трудовой кодекс, в свою очередь, закрепляет право работника расторгнуть трудовой договор по собственному желанию в любое время, предупредив работодателя за две недели, уточнили в ведомстве. Поэтому ограничение этого права одним днем в году там назвали прямым нарушением конституционных норм, добавили в Роскачестве.

«Экономические последствия такой меры были бы крайне тяжелыми. Ограничение права на увольнение ударило бы по производительности труда и только усилило бы напряжение на рынке. Сотрудники начали бы искать обходные пути и чаще уходить без расчета, а работодатели получили бы меньше стимулов повышать зарплаты и улучшать условия труда, поскольку конкуренция за кадры ослабла бы. Кроме того, такие ограничения могли бы усилить кадровый дефицит. Там пояснили, что мобильность работников сегодня остается одним из главных механизмов перераспределения специалистов между компаниями и отраслями. Если ее сократить, одни работодатели рискуют остаться с неэффективными кадрами, а другие — без возможности привлекать новых сотрудников. В результате рынок труда потерял бы гибкость», — отметили в департаменте.

Отдельно в Роскачестве прокомментировали тезис о якобы чрезмерной текучести среди молодежи. Там отметили, что молодые специалисты действительно чаще меняют место работы, однако это связано не с недисциплинированностью, а с поиском подходящих условий, достойной оплаты и понятных карьерных перспектив. В департаменте подчеркнули, что для зумеров быстрый карьерный рост и внятные условия занятости стали нормальным ожиданием.

По мнению Роскачества, текучесть среди молодежи не стоит рассматривать как системную проблему саму по себе. Скорее, это сигнал о том, что часть работодателей не умеет удерживать сотрудников, считают в ведомстве. Компании, которые предлагают интересные задачи, адекватную нагрузку и ясные перспективы роста, как правило, не сталкиваются с такой проблемой, заключили в Роскачестве.

