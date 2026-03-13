Севастополь ночью пережил одну из самых мощных атак ВСУ

В ночь с 12 на 13 марта Севастополь пережил одну из самых продолжительных атак за последнее время. Силы противовоздушной обороны (ПВО) и Черноморского флота отражали украинский налет в течение всей ночи, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Севастополя Дмитрий Развожаев.

По его словам, в общей сложности сбито 53 беспилотника вооруженных сил Украины (ВСУ).

До этого Севастополь подвергся массированной атаке беспилотников ВСУ 6 марта. Тогда серьезные повреждения получил пятиэтажный дом на улице Ефремова — рядом со зданием упал украинский дрон, который был начинен взрывчаткой и металлическими поражающими элементами. В результате атаки пострадали девять человек, трем из них потребовалась медицинская помощь.

В Минобороны ранее сообщили, что силы ПВО за ночь сбили над российской территорией 176 беспилотников ВСУ. Военные перехватили и уничтожили 80 БПЛА в Крыму, 29 — в Адыгее, 25 — в Краснодарском крае, 18 — над Азовским морем. Также были сбиты семь БПЛА в Ростовской области, пять — в Курской, три — в Ставропольском крае, по два — в Брянской области и над Черным морем, а также по одному — в Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Липецкой областях и Татарстане.

Ранее в Краснодаре обломки беспилотника упали на проезжую часть.