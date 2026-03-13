США сделали исключение для российской нефти. Под санкции не попали уже отправленные танкеры

США временно вывели из-под санкций часть поставок российской нефти. Разрешение минфина распространяется на танкеры, загруженные до 12 марта, и будет действовать до 11 апреля. В Вашингтоне объяснили решение необходимостью стабилизировать мировой нефтяной рынок на фоне конфликта на Ближнем Востоке и перебоев в судоходстве через Ормузский пролив.

США временно вывели из-под санкций продажу российской нефти и нефтепродуктов, которые были загружены на суда до 12 марта. Соответствующая генеральная лицензия опубликована на сайте американского министерства финансов. Документ разрешает транзакции, необходимые для продажи, транспортировки или разгрузки таких грузов, и будет действовать до 11 апреля.

Послабление распространяется только на нефть и нефтепродукты российского происхождения, которые уже находятся на судах. Ограничения при этом сохраняются для новых поставок, а также для любых операций, связанных с Ираном, иранским правительством или товарами и услугами иранского происхождения.

По словам специального представителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева, снятие ограничений США затронет 100 млн баррелей российской нефти, находящихся в транзите. Он подчеркнул, что своим решением США фактически признали, что глобальный рынок не может оставаться стабильным без российских энергоресурсов.

Исключение для нефти в море

По данным Reuters, разрешение касается поставок российской нефти и нефтепродуктов, «застрявших в море» из-за санкционных ограничений. Лицензия действует 30 дней и позволяет покупателям завершить сделки и доставить груз в порты назначения.

В американском минфине подчеркивают, что речь идет о строго ограниченной мере. Она распространяется только на грузы, уже находящиеся в пути, и не позволяет заключать новые контракты на поставку российской нефти.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что решение принято для стабилизации ситуации на энергетических рынках. По его словам, лицензия является «узкоспециализированной краткосрочной мерой», которая должна обеспечить продолжение поставок нефти на мировой рынок.

«Эта мера применяется только к нефти, которая уже находится в пути, и не принесет существенной финансовой выгоды российскому правительству», — написал Бессент в соцсети X.

США обеспокоены скачком цен

Решение Вашингтона было принято на фоне резкого роста цен на нефть, вызванного кризисом на Ближнем Востоке. Котировки нефти ранее превышали $100 за баррель на фоне перебоев в судоходстве через Ормузский пролив — один из ключевых маршрутов мировой торговли нефтью.

Военные действия США и Израиля против Ирана привели к перебоям в поставках и росту опасений относительно доступности топлива на мировом рынке. В этих условиях администрация США начала искать способы увеличить предложение нефти и снизить давление на цены.

Также США объявили о дополнительных мерах для стабилизации рынка. В частности, Вашингтон сообщил о планах использовать нефть из стратегического нефтяного резерва страны. США также обсуждали координацию действий с Международным энергетическим агентством.

Отдельная лицензия для Индии

На прошлой неделе США уже приняли решение о частичном смягчении ограничений для отдельных покупателей российской нефти. В начале марта американский минфин выдал 30-дневное разрешение индийским нефтеперерабатывающим компаниям на закупку российской нефти, находящейся на танкерах.

Эта лицензия позволила индийским переработчикам приобрести российское сырье, которое уже было загружено на суда и не могло быть доставлено из-за санкционных ограничений.

По словам Бессента, разрешение было выдано для того, чтобы обеспечить продолжение поставок нефти на мировой рынок на фоне перебоев в глобальной торговле энергоресурсами. При этом американские власти подчеркивали, что речь идет о временной мере, которая не должна существенно увеличить доходы России от экспорта нефти.