«На месте пять машин скорой»: в Москве разбился автобус с беременной женщиной

В Москве десять человек пострадали в жестком ДТП с автобусом

В Новой Москве автобус столкнулся с автомобилем. Об этом сообщает Telegram-канал «360 ЧП».

«На месте происшествия работают пять машин скорой помощи. Ребенка госпитализировали в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Детали происшествия уточняют», – говорится в публикации.

По данным канала, в результате произошедшего десять человек получили травмы, среди пострадавших – беременная женщина и несовершеннолетний.

На опубликованных в сети кадрах видно, что в результате аварии автобус и автомобиль такси получили повреждения: у машин разбиты капоты и бамперы, а их детали разлетелись по проезжей части.

До этого на МКАД на видео сняли разбитые автомобили после ДТП. Инцидент произошел на 70 километре внешней стороны Московской кольцевой автомобильной дороги. Очевидцы запечатлели последствия аварии. На кадрах, размещенных в Telegram-канале, видно, что на проезжей части стоят поврежденные автомобили: два большегруза и легковая машина. При этом рядом с автомобилям находятся люди.

Ранее в Москве девушка не выжила под колесами авто.