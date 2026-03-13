Размер шрифта
Москвич устроил истерику на крыше автомобиля и попал на видео

В Москве на видео сняли, как пассажир разбил такси на глазах у немого водителя

В Москве пассажир прыгал на крыше такси. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва».

«Сегодня в Москве возле метро Электрозаводская нетрезвый пассажир такси устроил дебош с причинением морального, и материального вреда водителю такси. Водитель такси, к сожалению не смог, защитить свое имущество, а также ответить дебоширу, так как он немой», – говорится в публикации.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как мужчина в футболке и штанах прыгает на крыше легкового автомобиля такси, после чего спускается на проезжую часть по лобовому стеклу. На записи также заметно, как водитель пытается выгнать нарушителя, а после – снимает происходящее на телефон.

До этого в Новой Москве автобус столкнулся с автомобилем. В результате произошедшего десять человек получили травмы, среди пострадавших – беременная женщина и несовершеннолетний. На опубликованных в сети кадрах видно, что в результате аварии автобус и автомобиль такси получили повреждения: у машин разбиты капоты и бамперы, а их детали разлетелись по проезжей части.

Ранее в Москве девушка не выжила под колесами автобуса.

 
