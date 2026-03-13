«Блицкриг Дональда Трампа провалился?» Что показали две недели войны в Иране

Операция «Эпическая ярость» США и «Рык льва» Израиля против Ирана продолжается две недели. Однако многие наблюдатели начали подводить итоги этого вооруженного противоборства, как будто конфликт уже находится на своей финальной стадии. Военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок разбирался, можно ли говорить о провале блицкрига Трампа и начале войны на истощение.

А был ли блицкриг?

Чаще всего представители экспертного сообщества делают следующий вывод — «Блицкриг Дональда Трампа в Иране провалился, а плана «Б» у администрации Белого дома нет» .

Для начала следует отметить, что никаких параметров продолжительности так называемого блицкрига не существует. То есть даже ранее попыток привязать какую-либо кампанию к ее продолжительности и на основании подобного сделать вывод — в этом случае это будет блицкриг, а вот в этом случае уже нет — не наблюдалось.

Считается, что родина блицкрига Германия, и появилось это слово там в 1935 году в военном журнале Deutsche Wehr («Оборона Германии»). Однако даже фюрер и канцлер Великогерманского рейха Адольф Гитлер считал термин «блицкриг» совершенно идиотским словом» (ein ganz blödsinniges Wort).

Поэтому делать вывод о том, что «блицкриг Дональда Трампа в Иране провалился» на данном этапе (с учетом того, что конфликт-то продолжается меньше двух недель) совершенно безосновательно. Сегодня это не более чем звонкая фраза. Продолжительность ведения боевых действий чуть больше десяти дней нельзя даже охарактеризовать термином «начальный период войны».

Теперь о том, что «плана «Б» у администрации Белого дома нет». Дело в том, что к стратегическому планированию в военно-политическом руководстве Соединенных Штатов привлекается (как, впрочем, и в других странах) крайне ограниченный круг лиц. Утечек информации из этого крайне привилегированного клуба посвященных не бывает по определению.

И если в каком-либо средстве массовой информации начинаются рассуждения о стратегическом планировании применения вооруженных сил и появляется словосочетание «источник, знакомый с ситуацией», то это не более, чем фантазии, версии, предположения. Никто не знает, кроме нескольких политиков и военных в Белом доме и Пентагоне, каковы планы администрации Дональда Трампа в деталях и сколько вариантов планов войны против Ирана ими разработано.

Война на истощение?

Теперь о некоторых разновидностях подобных выражений. К примеру, есть и такое — «блицкриг провалился и началась война истощение». Автором подобных выводов всегда стоит помнить основной закон войны, а именно — зависимость хода и исхода войны от соотношения совокупной военной мощи противоборствующих сторон, а также степени реализации государством (коалицией в данном конкретном случае — США и Израиля) боевого, военно-экономического, морально-политического, научно-технического и других потенциалов, в совокупности составляющих военную мощь.

Тут надо особо подчеркнуть, что разница в потенциалах между США и Израилем с одной стороны и Ираном с другой настолько велика, что если кто и истощится в этом вооруженном противоборстве, то это только Иран, причем без вариантов.

Военные итоги

Теперь о чисто военных (сугубо предварительных) итогах операций «Эпическая ярость» США и «Рык льва» Израиля против Ирана. В самые короткие сроки коалицией завоевано превосходство в эфире (радиоэлектронные средства Тегерана полностью подавлены, а управление войсками и силами парализовано), налицо полное господство в воздухе и на море. Силы и средства противовоздушной обороны Ирана разгромлены, военно-воздушные силы ликвидированы, корабли Исламской Республики на морском дне.

Таким образом, Военно-воздушные силы США и Израиля беспрепятственно действуют в воздушном пространстве Исламской Республики. Потерь авиатехники и в корабельном составе у союзников нет.

Однако Иран начал отвечать, и сила этих действий коалицией, похоже, в полном объеме не прогнозировалась. В настоящее время трудно оценить результативность этих ударов и ответить, насколько они носят оперативно-стратегический характер, способный изменить ход военных действий, но география ударов БЛА, безэкипажных катеров и оперативно-тактических баллистических ракет Исламской Республики только расширяется.

Безусловно, за четырнадцать суток даже самых интенсивных бомбардировок военно-экономический потенциал Ирана свести к нулю весьма проблематично, но усилия в этом направлении со стороны США и Израиля будут в ближайшее время, судя по всему, только наращиваться.

Вместе с тем густота тумана войны на данном этапе более чем велика, накал боевых действий только нарастает, никакой достоверной и убедительной статистики ведения военных действий нет, и большая часть выводов и заключений пока будет носить только ориентировочный характер.

Что следует отметить, Иран в ходе этого конфликта остался практически в полном геополитическом одиночестве. Удары Исламской Республики по объектам на территории монархий Персидского залива и других стран Ближнего Востока привели к тому, что Тегеран растерял даже своих последних симпатизантов.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).