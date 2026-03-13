Размер шрифта
Уволенный начальник полиции Челябинска ушел добровольцем на СВО

74.ru: экс-глава полиции Челябинска Меньшенин после увольнения ушел на СВО
Полиция Челябинска/VK

Бывший начальник управления МВД по Челябинску Андрей Меньшенин, уволенный из органов осенью 2025 года после служебной проверки, отправился добровольцем на СВО. Об этом 74.RU сообщили несколько источников, в том числе из ближайшего окружения бывшего полицейского.

По их словам, в зону спецоперации Меньшенин отправился около недели назад. Перед этим он проходил достаточно длительную подготовку.

Источники издания сообщили, что контракт он заключил с одним из отрядов БАРС — боевого армейского резерва страны. Такие подразделения формируются в разных регионах России.

По их словам, Меньшенин вступил в подразделение БАРС «Каскад», которое связано с депутатом Госдумы Олегом Колесниковым. Предполагается, что он будет служить оператором беспилотных летательных аппаратов. При этом начинать службу ему придется в звании рядового, несмотря на то что ранее он дослужился до полковника полиции.

Точные условия службы бывшего начальника полиции не раскрываются. Однако на странице во «ВКонтакте», где депутат Олег Колесников публикует информацию о наборе бойцов, говорится о задачах подразделения. По его словам, речь идет о радиоэлектронной разведке, аэроразведке и поражении целей на Запорожском направлении с использованием современных беспилотников.

Журналисты попытались получить комментарии у Андрея Меньшенина и Олега Колесникова, однако связаться с ними не удалось.

В октябре 2025 года Меньшенина сначала отстранили от должности, а позже стало известно о проведении служебной проверки. Проверка также коснулась его жены, которая работала начальником финансово-экономического отдела в Центре хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД по региону.

По данным СМИ, отстранение от должности и проверку в отношении Меньшенина связывали с задержаниями в городской ГАИ. Тогда сотрудники ФСБ совместно с оперативниками собственной безопасности регионального главка МВД задержали заместителя начальника ГАИ Челябинска Олега Жиляева.

Ранее в Коми бывшего сотрудника МВД обвинили в разглашении государственной тайны.

 
