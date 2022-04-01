01 апреля 2022, 16:18
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Джим Керри уходит на пенсию
Фильм «Соник 2 в кино», в котором Джим Керри вновь сыграл главного злодея, может стать последним в его карьере.
60-летний актер пообещал сняться в новом фильме только при одном условии — если «ангелы принесут сценарий, написанный золотыми чернилами». Об этом он сказал в интервью Access Hollywood.
Карьера Керри продолжалась более 40 лет. За это время он снялся в 67 картинах. Наибольшую известность артисту принесли комедийные образы в «Маске», «Эйсе Вентуре» и «Гринче». При этом весьма убедительно он смотрелся и в драматическом амплуа, которое он, в частности, воплотил в «Шоу Трумана» и «Вечном сиянии чистого разума».
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1 – Маска (1994)
2 – Тупой и еще тупее (1994) 3 – «Вечное сияние чистого разума» (2004) 4 – «Лжец, лжец» (1997)
«Маска», реж. Чак Рассел (1994)
Еще одной визитной карточкой Керри стал образ клерка-неудачника Стенли Ипкиса, который преображается до неузнаваемости после того, как к нему в руки случайно попадает таинственный артефакт – маска скандинавского бога-трикстера Локи. В новом облике ему удается не только расправиться с обидчиками и злодеями, но и завоевать любовь прекрасной дамы (Кэмерон Диас).
«Тупой и еще тупее», реж. Питер Фаррелли (1994, 2014)
Успех Керри как выдающегося комедийного актера закрепила роль в роуд-муви «Тупой и еще тупее» братьев Фаррелли, где он предстал в ярком дуэте с Джеффом Дэниелсом. Вместе они сыграли пару взрослых оболтусов, которые из добрых намерений преследуют обворожительную незнакомку, оставившую в аэропорту чемоданчик. Правда, герои не подозревают, что содержимое багажа предназначалось бандитам в качестве выкупа ее мужа. Во второй части комедии герой Керри отправляется на поиски донорской почки для своего якобы умирающего друга.
«Эйс Вентура: Розыск домашних животных», реж. Том Шедьяк (1993, 1995)
Роль частного детектива Эйса Вентуры, занимающегося розыском пропавших животных, стала поворотной в карьере Джима Керри – хотя еще до нее актер успел сняться более чем в 15 фильмах, включая драму «Пегги Сью выходит замуж» Фрэнсиса Копполы. Продюсеры изначально не верили в успех комедии, но актер настолько убедительно выглядел в образе обаятельного сыщика-чудака, что удостоился не только признания зрителей, но и первой номинации MTV Awards за лучшую комедийную роль. Впоследствии Керри повторил успех в сиквеле «Эйс Вентура 2: Когда зовет природа».
«Бэтмен навсегда», реж. Тим Бертон (1995)
В роли экстравагантного антагониста Загадочника Керри предстал в супергеройском боевике «Бэтмен навсегда» Джоэла Шумахера. По сюжету он объединяется с Двуликим, чтобы отомстить своему обидчику Бэтмену, который отверг его изобретение. Помимо Керри, в проекте снялись такие звезды, как Вэл Килмер, Николь Кидман, Томми Ли Джонс и Дрю Бэрримор.
«Гринч – похититель Рождества», реж. Рон Ховард (2000)
Несмотря на успех «Шоу Трумана», Керри продолжал много и успешно сниматься в комедийных ролях – одной из них стал образ ворчуна Гринча в рождественской комедии Рона Ховарда по произведению Доктора Сьюза. По сюжету Гринч собирается отомстить жителям Ктограда за детские обиды, испортив им Рождество.
«Шоу Трумана», реж. Питер Уир (1998)
Зарекомендовав себя в качестве талантливого комедийного актера, Керри не оставлял попыток расширить диапазон ролей, однако долгое время ни режиссеры, ни зрители не воспринимали его в других амплуа. Именно по этой причине сам артист считает антиутопию «Шоу Трумана» одной из своих самых серьезных и важных работ. В проекте он сыграл наивного горожанина Трумана Бербанка, не подозревающего о том, что вся его жизнь с момента рождения – постановочное телешоу, за которым следят миллионы зрителей. За роль в драме Керри удостоился «Золотого Глобуса».
Кадр из фильма «Брюс Всемогущий» (2003)
«Вечное сияние чистого разума», реж. Мишель Гондри (2004)
Одной из своих лучших работ после «Шоу Трумана» Керри считает роль в мелодраме «Вечное сияние чистого разума», где он предстал в дуэте с Кейт Уинслет. По сюжету бывшие возлюбленные после расставания решают стереть друг друга из памяти, однако судьба вновь сводит их вместе.
«Лемони Сникет: 33 несчастья», реж. Брэд Силберлинг (2004)
Приключенческое фэнтези, снятое по мотивам книг Дэниела Хэндлера, повествует о детях-сиротах, которые пытаются перехитрить незаконного опекуна — злобного графа Лемони Сникета, желающего прибрать их наследство себе. Роль главного антагониста в проекте исполнил Керри.
«Лжец, лжец», реж. Том Шедьяк (1997)
Другой успешной работой Керри стала роль завравшегося адвоката Флэтчера, который по стечению обстоятельств вынужден говорить только правду. Ради участия в проекте актеру пришлось отказаться от съемок в фильме «Остин Пауэрс: Человек-загадка международного масштаба».
«Всегда говори «Да», реж. Пейтон Рид (2008)
Главный герой комедии Пейтона Рида — брюзга и служащий банка Карл Аллен (Керри), который плохо ладит с окружающими и вечно жалуется на жизнь, из-за чего от него даже уходит жена. Однако после случайной встречи с бывшим одноклассником он в качестве эксперимента соглашается вместо «нет» всегда говорить «да» — в любой ситуации. И это в корне меняет его жизнь.
«Пингвины мистера Поппера», реж. Марк Уотерс (2011)
В комедии Марка Уотерса Керри исполнил роль преуспевающего бизнесмена, который получает в наследство пингвинов. Неожиданным образом зверушки не только помогают ему провернуть успешную сделку, но и восстановить отношения с семьей.
«Шучу» (2018-2020)
Одной из последних успешных работ Керри стал сериал «Шучу», принесший актеру очередную номинацию на «Глобус». Сюжет трагикомедии рассказывает о ведущем кукольного телешоу для детей, который переживает гибель своего сына.
«Соник 2 в кино», реж. Джефф Фаулер (2022). 30 марта 2022 года состоялась общемировая премьера второй части «Соника в кино», в которой усатый Джим Керри в роли доктора Роботника вновь противостоит синему ежу (Бен Шварц). На данный момент это последняя работа Керри.