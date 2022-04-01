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#Месяц спецоперации. Хроника #Операция на Украине #Коронавирус
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Джим Керри уходит на пенсию

Фильм «Соник 2 в кино», в котором Джим Керри вновь сыграл главного злодея, может стать последним в его карьере.

60-летний актер пообещал сняться в новом фильме только при одном условии — если «ангелы принесут сценарий, написанный золотыми чернилами». Об этом он сказал в интервью Access Hollywood.

Карьера Керри продолжалась более 40 лет. За это время он снялся в 67 картинах. Наибольшую известность артисту принесли комедийные образы в «Маске», «Эйсе Вентуре» и «Гринче». При этом весьма убедительно он смотрелся и в драматическом амплуа, которое он, в частности, воплотил в «Шоу Трумана» и «Вечном сиянии чистого разума».

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