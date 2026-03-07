Найти погибшего штурмана: зачем Израиль отправил десантников в горный район Ливана

Этой ночью отряд спецназа Израиля провел неожиданную высадку с вертолетов в районе деревни Наби-Шит на востоке Ливана. Местные СМИ сообщают, что израильские десантники использовали маскировку, переодевшись в форму ливанских вооруженных сил, однако сразу были опознаны и попали под огонь ополченцев «Хезболлы». Чтобы обеспечить отступление своих военных, Израилю пришлось задействовать дополнительную авиацию. Целью спецоперации Израиля было стремление найти и забрать останки штурмана ЦАХАЛ Рона Арада, попавшего в плен в 1986 году. Чем для Израиля так важен пилот ЦАХАЛ — в материале «Газеты.Ru».

Отряд израильского спецназа, высадившийся в горном районе на востоке Ливана, пытался обнаружить и изъять останки штурмана Рона Арада, попавшего в плен в 1986 году. Об этом сообщил ливанский телеканал Al Hadath.

«Операция ЦАХАЛ в долине Бекаа была направлена на поиск останков Рона Арада»,

— говорится в публикации телеканала в соцсети X.

Другой ливанский телеканал Al-Mayadeen уточнил, что при попытке десантирования с трех вертолетов израильские силы попали в засаду, устроенную группировкой «Хезболла», что привело к ожесточенным столкновениям со стрельбой из пулеметов, противотанковых ракетных комплексов «Корнет» и зенитной артиллерии. Израильтяне предприняли попытку прорваться на одно из местных кладбищ, но это не удалось. После того как провал миссии стал очевиден, Израиль выслал на подмогу десантникам дополнительные вертолеты, которым не без труда удалось вывезти с места событий своих военнослужащих. Все израильтяне остались живы, о потерях среди ополченцев «Хезболлы» не сообщается.

Позже Армия обороны Израиля распространила заявление, в котором подтвердила проведение операции в Ливане.

«В рамках операции Армии обороны Израиля в Ливане спецподразделение ЦАХАЛ в течение ночи пыталось найти улики, связанные с пропавшим штурманом Роном Арадом. Потерь среди наших военнослужащих нет. На месте обыска не было обнаружено никаких улик, связанных с ним»,

— говорится сообщении, размещенном в соцсети Х.

В ЦАХАЛ также заверили, что будут «продолжать неустанно работать, днем и ночью, прилагая все усилия, чтобы вернуть в Израиль всех наших сыновей, павших и пропавших без вести».

Агентство IRIB уточняет, что израильские коммандос использовали для маскировки форму армии Ливана, однако это не помогло.

«Десантники Израиля для маскировки надели форму армии Ливана, но были обнаружены жителями долины Бекаа», — говорится в сообщении.

Кто такой Рон Арад

Пропавший без вести в 1986 году штурман Рон Арад — знаковая для Израиля фигура. Его розыск ведется уже сорок лет, для установления его судьбы в стране была создана комиссия, дело имело очень широкий общественный резонанс.

Арад попал в плен 16 октября 1986 года после того, как его самолет F-4 Phantom сбили над Ливаном во время боевого задания. Ему вместе с летчиком по имени Ишай Авирам удалось катапультироваться. Через несколько часов поисковый вертолет израильских ВВС обнаружил обоих военнослужащих, но вывезти удалось лишь одного из них.

Известно, что после пленения Арада доставили в Бейрут. Правительство Израиля вело переговоры о его освобождении, но в 1988 году они провалились. С тех пор достоверных сведений о штурмане нет. При расследовании для получения информации о нем были похищены несколько членов «Хезболлы», что привело к международному скандалу.

О значимости для Израиля фигуры Арада говорит и тот факт, что в начале 1990-х годов Израиль в обмен на информацию о нем предлагал Ирану пакет помощи на сумму $10 млрд и содействие в переговорах с Соединенными Штатами о компромиссе в отношении иранских активов, замороженных после Исламской революции 1979 года.

В 2004 году созданная в Израиле комиссия пришла к выводу, что Арад умер в плену в период с 1993 по 1997 год.