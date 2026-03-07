Размер шрифта
«Вашингтон» Овечкина проиграл «Бостону»

«Вашингтон» Овечкина проиграл «Бостону» в матче регулярного чемпионата НХЛ
«Вашингтон Кэпиталз» уступил «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра прошла в Бостоне на арене «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой хозяев со счетом 3:1. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Павел Заха, Виктор Арвидссон и Элиас Линдхольм, поразивший пустые ворота. У проигравшей команды единственный гол на счету белорусского форварда Алексея Протаса.

Капитан «Вашингтона» Алекснадр Овечкин провел на льду 18 минут 22 секунды и заработал показатель полезности «-1».

В прошлом матче «Вашингтон» проиграл «Юте». Встреча прошла в американской столице на «Кэпитал Уан Арене» и завершилась победой гостей со счетом 3:2. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Михаил Сергачев, Дилан Гюнтер и Джон-Джейсон Петерка. У проигравшей команды отличились Пьер-Люк Дюбуа и Райан Леонард.

Ранее Александр Овечкин установил новое историческое достижение.

 
